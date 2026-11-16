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Yolanda Díaz acude a un acto de campaña de Frente Amplio y Colau le brinda su apoyo tras renunciar a la OIT

16/11/2026 La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un acto de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
16/11/2026 La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un acto de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acudido por primera vez a un acto de la campaña electoral en Madrid de Frente Amplio para respaldar a su candidata, Ada Colau, quien a su vez le ha enviado un mensaje de apoyo tras retirarse como aspirante a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Díaz se ha personado en el evento 'Un podcast como una casa' consistente en un diálogo entre Colau, la portavoz de vivienda de Más Madrid, Rita Maestre, y la exdirigente de Podemos y abogada por el derecho a la vivienda Alejandra Jacinto.

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La vicepresidenta y la candidata de Frente Amplio se han saludado y se han dedicado un abrazo antes de comenzar la charla y Colau ha afirmado que algún día la OIT "se dará cuenta del gran error que ha cometido renunciando a Yolanda Díaz, la mejor ministra de Trabajo".

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