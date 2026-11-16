Cuerpo dice que "es una pena" la retirada de Díaz y le desea "lo mejor" para el futuro

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Madrid, 16 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha considerado que "es una pena" la retirada de la candidatura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y le ha deseado "lo mejor" para el futuro.

Así lo ha indicado este lunes el también titular de Comercio y Empresa en una entrevista en la Cadena Cope, preguntado por la decisión de la vicepresidenta segunda de retirar su candidatura el mismo día en el que se llevan a cabo las votaciones.

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"Yo creo que hay un punto importante cuando se retira una candidatura antes de que se produzcan las votaciones y creo que es evitar que se visualice una diferencia de opinión entre los principales componentes de esa votación" y "promover una candidatura que tenga esa unidad detrás de ella", ha dicho Cuerpo.

El vicepresidente primero ha insistido en que el gesto de Yolanda Díaz "hay que alabarlo" y ha remarcado que "no siempre se pueden conseguir los objetivos", al tiempo que ha considerado que "es una pena" y le ha deseado "lo mejor" para el futuro. EFE

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