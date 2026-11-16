El comercio tira del empleo con 200.000 contrataciones entre "Black Friday" y rebajas

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Madrid, 16 nov (EFE).- La campaña de fin de año, que arranca este mes con el "Black Friday" y se prolonga hasta las rebajas de enero, impulsará la firma de 1,3 millones de contratos de puesta a disposición, que supondrán la contratación de unas 200.000 personas, con especial dinamismo del comercio y la logística.

Según las estimaciones de la patronal de las agencias de empleo y las empresas de trabajo temporal (ETT), Asempleo, entre noviembre de 2026 y enero de 2027 las ETT gestionarán ese volumen de contratos, uno por cada cesión de trabajadores a empresas.

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"Una misma persona puede trabajar en diferentes empresas o cubrir distintas necesidades de contratación en una misma compañía. La media sería de 6,5 puestas a disposición por persona, aunque eso no significa que cada trabajador firme 6,5 contratos laborales diferentes", explica la patronal.

La campaña, añaden, estará marcada por "el incremento del consumo, la actividad comercial, logística y las necesidades de personal vinculadas a la campaña navideña".

En este contexto, Asempleo destaca "la capacidad del sector para responder a los aumentos estacionales de la demanda de trabajadores".

"El crecimiento que registran las empresas del sector demuestra su relevancia para conectar a las empresas con las personas que buscan una oportunidad laboral", señalaba recientemente el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

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La patronal prevé que el año 2026 cierre con un total de 4,96 millones de contratos de puesta a disposición gestionados, un 10 % más.

Si se atiende únicamente a la campaña del "Black Friday" y el "Cyber Monday", Randstad prevé alrededor de 124.300 empleos, un 5,3 % más que en 2025, impulsados por el dinamismo del comercio y la logística.

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El transporte y la logística concentrarán el mayor volumen de contratación, con el 63,7 % del total y cerca de 79.170 empleos, mientras que el comercio representará el 36,3 % restante, con unos 45.130 puestos, lo que supone un aumento interanual del 8,5 %.

Para el director general de Trabajo Temporal de Randstad, Andrés Menéndez, estos datos responden a que "las empresas combinan el refuerzo de la tienda de calle con una logística optimizada y planificada para dar respuesta a una demanda que sigue siendo omnicanal".

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También apuntan a ese crecimiento en comercio y logística las agencias de colocación Infojobs y Adecco, que cuentan con ofertas de empleo en sus respectivos canales que oscilan entre las 47.534 del primero, destinadas a compras, logística y almacén, y las 11.200 del segundo, para comercio y hostelería.

Casi una de cada cuatro ofertas de InfoJobs corresponde al sector del almacén.

El puesto más demandado es el de mozo de almacén, con 18.514 vacantes, seguido del de conductor de vehículo de reparto (14.897), dependiente (10.856), atención al cliente (6.186) y venta al detalle (14.721).

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Por su parte, la plataforma 'Adecco Aquí Ahora' reúne más de 11.200 vacantes en todas las comunidades autónomas.

Entre los perfiles más solicitados figuran mozos de almacén, carretilleros, preparadores de pedidos, repartidores, camareros, cocineros, camareras de piso, dependientes, promotores y operarios de producción.

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El reparto de última milla, que cubre el tramo final hasta el destinatario, gana peso por el aumento de las compras por internet, mientras que la hostelería refuerza sus plantillas para atender las comidas y cenas navideñas y la industria adapta su producción a las necesidades de abastecimiento. EFE