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Mossos concluye que no se puede determinar que alguien participara en la caída de Isak Andic

13/11/2026 Dos agentes de la Unidad de Intervención de Montaña (UIM) de los Mossos d'Esquadra tras declarar en el Juzgado de Martorell (Barcelona) por el 'caso Andic' POLITICA MOSSOS D'ESQUADRA
13/11/2026 Dos agentes de la Unidad de Intervención de Montaña (UIM) de los Mossos d'Esquadra tras declarar en el Juzgado de Martorell (Barcelona) por el 'caso Andic' POLITICA MOSSOS D'ESQUADRA
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Los agentes de la Unidad de Intervención de Montaña (UIM) de los Mossos d'Esquadra que hicieron ejercicios de simulación en la zona en la que se produjo la caída mortal del fundador de Mango, Isak Andic, han afirmado que no se puede determinar que alguien participara en los hechos investigados, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

Así lo han declarado este viernes ambos agentes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) Raquel Nieto, que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató, en el marco de la causa en la que investiga al hijo del empresario, Jonathan Andic, por presunto homicidio.

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Según las mismas fuentes, los agentes se han ratificado en su informe, en el que reflejaron que no se podían determinar "las causas que generan la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte".

LA HUELLA

La UIM también reflejó en su informe, tras realizar 10 simulacros, que para conseguir una huella como la hallada en el lugar desde el que se precipitó Andic, y teniendo en cuenta la suela que tenían las zapatillas que llevaba ese día, sería necesario hacer "como mínimo" 4 fregados en los dos sentidos, según un auto al que tuvo acceso Europa Press.

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Los agentes de la UIM afirmaron que para lograr una huella como esa se tuvo que realizar la acción de pisar hacia adelante y hacia atrás de forma "deliberada y ejerciendo presión en el suelo", pues .

un solo frotamiento hacia adelante, simulando un resbalón, no era suficiente para causar esa marca.

Sin embargo, al ser preguntados este viernes al respecto, los agentes han aclarado que no se ha podido determinar la antigüedad de la huella porque había llovido en los días anteriores, y que tampoco hay nada concluyente en los simulacros de caída.

EL CHÓFER

Este viernes también ha declarado ante la instructora el chófer de Isak Andic, que el 30 de diciembre de 2024 declaró ante los Mossos d'Esquadra al ser preguntado por la relación de padre e hijo que era "buena".

También ha declarado como testigo un excursionista que ese día realizaba escalada en la montaña de Montserrat, pero que ha aclarado que no vio ni escuchó nada.

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EuropaPress

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