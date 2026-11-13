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Jucil pide refuerzos y 100 euros diarios por servicio extraordinario en El Hierro

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Santa Cruz de Tenerife, 13 nov (EFE).- La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha pedido el refuerzo de la plantilla en El Hierro y que los agentes que presten al menos cuatro horas de servicio extraordinario cobren una gratificación de 100 euros por jornada, ante la llegada a la isla de decenas de cayucos con miles de personas en las últimas semanas.

Jucil advierte de que, en el dispositivo ordinario, una sola patrulla de seguridad ciudadana se encarga tanto de atender las llegadas de embarcaciones como de cubrir las necesidades del resto de la isla, mientras que una segunda patrulla, la del servicio fiscal, debe atender el aeropuerto.

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En un comunicado, la asociación considera "claramente insuficientes" los apoyos puntuales que ha recibido la plantilla herreña, entre ellos de dos o tres agentes en comisión de servicio y una sección de ocho efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Tenerife.

Jucil, que ha dirigido un escrito con sus demandas a la Dirección General de la Guardia Civil, sostiene que los medios disponibles resultan insuficientes para asumir ese volumen de trabajo y que esta situación pone en riesgo la seguridad de los agentes y de la población.

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También cuestiona cómo se planifican los relevos, pues, según explica, hay guardias civiles a los que se avisa de un día para otro y que deben buscar por su cuenta dónde alojarse.

Para compensar la prolongación de las jornadas, Jucil propone tomar como referencia la gratificación aplicada en Ceuta en 2021, de 100 euros por día de servicio a partir de un mínimo de cuatro horas.

En cuanto a los gastos del personal desplazado, la asociación reclama que se agilice la liquidación de los anticipos y las dietas, así como que se eleven con carácter retroactivo las cuantías para alojamiento y manutención, de modo que cubran el gasto efectivo.

Pide asimismo que la Dirección General organice el alojamiento de los refuerzos y garantice sus descansos.

Jucil reclama también equipos de protección individual para los agentes y protocolos de coordinación con los servicios sanitarios ante posibles enfermedades transmisibles.

La asociación pide que se cree un distintivo o una condecoración para el personal que participa en el dispositivo de El Hierro y reivindica que se reconozca como profesión de riesgo la de guardia civil y se equiparen sus retribuciones con las de las policías autonómicas. EFE

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