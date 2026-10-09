España

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

El ancho, el perfil, el índice de carga y la velocidad máxima autorizada se codifican en una secuencia alfanumérica que todo conductor debería saber leer antes de comprar

llantas - neumaticos
llantas - neumaticos
Guardar

No todos los neumáticos sirven para cualquier vehículo. La medida, los códigos grabados en el lateral de la goma y el tipo de compuesto determinan el consumo, la estabilidad y la seguridad del automóvil, según publica El Motor, suplemento especializado en automoción de El País.

El clima, el tipo de terreno y de trayecto y las características propias de cada vehículo son factores que inciden directamente en el rendimiento de los neumáticos. De ahí que la elección deba tomarse pensando más allá del precio o la marca.

PUBLICIDAD

Dónde consultar la medida homologada

El primer paso antes de elegir un nuevo neumático debe ser revisar la ficha técnica del automóvil, el documento donde constan las dimensiones autorizadas por el fabricante, o bien el manual del vehículo. Otra opción es fijarse en las inscripciones de los neumáticos ya montados, aunque en el caso de coches comprados de segunda mano conviene cotejar ese dato con la documentación oficial, para descartar que se trate de una medida no homologada. Hay modelos que, además, llevan dimensiones distintas en el eje delantero y en el trasero, por lo que resulta necesario revisar ambos antes de solicitar cualquier presupuesto.

Una secuencia alfanumérica, como 205/55 R16 91V, incorpora varios datos técnicos. El número 205 indica el ancho de la sección del neumático, expresado en milímetros. El 55 señala el perfil, es decir, el porcentaje que representa la altura del flanco respecto al ancho. La letra R confirma que la construcción es radial. El número 16 corresponde al diámetro de la llanta, en pulgadas.

PUBLICIDAD

Industria del neumático
En el caso de los neumáticos, hoy existen herramientas que permiten medir el desgaste en tiempo real, chips que almacenan datos de uso o sensores que indican el estado del producto (Foto: Shutterstock)

Los dos últimos valores son los que concentran la información más relevante a la hora de elegir un neumático compatible. El 91 es el índice de carga, una escala numérica normalizada que no representa un peso directo, sino un código que remite a una tabla de equivalencias: en este caso, equivale a 615 kilogramos de carga máxima por neumático. La letra V, por su parte, es el código de velocidad, que indica la velocidad máxima a la que el neumático puede circular de forma segura bajo las condiciones de carga para las que fue homologado. El límite correspondiente a la letra V es de 240 kilómetros por hora.

La etiqueta europea, regulada por el Reglamento (UE) 2020/740, facilita la comparación entre distintos modelos sin depender únicamente de la marca o el precio, aunque deja fuera aspectos como la durabilidad o el comportamiento en seco. En el lateral de la goma también puede figurar el código DOT, que señala la semana y el año de fabricación: una terminación 3525, por ejemplo, corresponde a la semana 35 de 2025. Las siglas XL identifican neumáticos reforzados para cargas superiores, mientras que la tecnología run-flat permite seguir circulando, de forma limitada, tras perder presión.

Dos grandes neumáticos gastados de un camión sobre el asfalto y varias personas con chalecos reflectantes al fondo
Inspectores examinan el desgaste de los neumáticos de un vehículo de carga durante un control en la vía pública.

Qué tipo de neumático corresponde a cada condición

Los neumáticos se agrupan según el comportamiento de su compuesto y el dibujo de la banda de rodadura frente a distintas condiciones meteorológicas. Los de verano rinden bien con temperaturas templadas o altas, pero pierden eficacia cuando el frío se vuelve intenso. Los de invierno, en cambio, conservan la flexibilidad en bajas temperaturas y suman laminillas que favorecen el agarre sobre nieve, aunque su uso no se limita exclusivamente a carreteras nevadas.

Los llamados all season combinan ambos perfiles y evitan el cambio estacional, a costa de un rendimiento algo inferior en situaciones extremas. Existe también la variante con clavos, autorizada en España siempre que estos tengan los cantos redondeados y no sobresalgan más de dos milímetros de la superficie de la goma.

Conviene distinguir bien entre dos marcados que suelen generar confusión. El M+S, siglas de “Mud and Snow” (barro y nieve), no certifica por sí solo que el neumático haya superado pruebas de rendimiento sobre nieve, ya que esta etiqueta la otorga el propio fabricante. El 3PMSF, representado por una montaña de tres picos con un copo en el centro, sí acredita el cumplimiento de requisitos específicos en condiciones invernales severas.

Desde el 30 de mayo de 2026 rige en España una modificación del Reglamento General de Vehículos que exige exhibir ambos marcados, M+S y 3PMSF, en los neumáticos de nieve contemplados por la norma. Cuando se decretan restricciones de movilidad invernal, los vehículos de hasta 3.500 kilogramos deben montar neumáticos con certificación 3PMSF en la totalidad de los ejes, y no únicamente en las ruedas motrices.

Primer plano de una rueda de coche con neumáticos gastados, salpicando agua sobre asfalto mojado. Los surcos del neumático son apenas visibles.
Una rueda de automóvil con neumáticos visiblemente gastados arroja agua al deslizarse sobre el asfalto mojado, ilustrando el riesgo de aquaplaning. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales que indican el momento del cambio

El límite legal de profundidad del dibujo en España es de 1,6 milímetros, aunque la Dirección General de Tráfico sugiere evaluar la sustitución antes, cuando el dibujo baja de los tres milímetros, dado el mayor riesgo de aquaplaning. Grietas, cortes o deformaciones visibles son motivo suficiente para cambiar el neumático, incluso con dibujo de sobra. La antigüedad del caucho es otro factor que merece revisión periódica, dado que se deteriora con el paso del tiempo al margen de los kilómetros recorridos.

Cuándo se permiten neumáticos equivalentes

La normativa española autoriza montar neumáticos con una referencia distinta a la original, siempre que el diámetro exterior no se desvíe más de un 3% respecto a la medida de fábrica. Deben respetarse, además, los índices de carga y velocidad exigidos, así como la compatibilidad con la llanta, sin que la nueva combinación genere interferencias con la carrocería o la suspensión del vehículo.

Temas Relacionados

CochesMotor EspañaMotorEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Estos pequeños insectos pueden esconderse en las costuras de los colchones, los somieres, los cabeceros o en grietas de muebles, entre otros

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Antes de tirar los corchos de botellas de vino que ya no usas, mira estas ideas

Los corchos de vino tienen más usos que reciclarlos para decorar una mesa acristalada

Antes de tirar los corchos de botellas de vino que ya no usas, mira estas ideas

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

Interpol ha coordinado a 17 países de Europa y Asia Central en la Operación Trigger X, desarrollada entre el 22 de junio y el 5 de julio

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

Verónica Barbero toma las riendas de Sumar en el Frente Amplio: relevó a Errejón como portavoz y se afianzó tras el paso a un lado de Yolanda Díaz

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”