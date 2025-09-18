Silvia Alonso condena el “genocidio” en Gaza y llama a “alinearnos frente a la barbarie” en ‘La Revuelta’: “Es tan atroz que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas”

Silvia Alonso condena el “genocidio” en Gaza y llama a “alinearnos frente a la barbarie” en ‘La Revuelta’ (RTVE)

Palestina es protagonista de la actualidad. Sin ir más lejos, este domingo 14 de septiembre, unas protestas multitudinarias - participaron hasta 100.000 personas - en contra del genocidio en Palestina (según reconocen tanto el Comité Especial de la ONU encargado de investigar las prácticas israelíes como el jefe de Derechos Humanos de la misma organización) en Madrid bloquearon la última etapa de La Vuelta ciclista a España, logrando que fuese necesario cancelar su celebración. Debido a esto, la Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado criticando la actitud del Ejecutivo español ante los incidentes, al cual el Consejo Superior de Deportes (CSD) contestó con una carta, que, a modo de resumen, venía a decir que “estamos muy orgullosos de la grandeza del pueblo español y de su sensibilidad frente a situaciones profundamente inaceptables e intolerables”.

Tiene sentido, por la gravedad del hecho, que esté, como está, en boca de todo el mundo: nadie es ajeno a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y gran parte de la población española está ya firmemente posicionada. Como programa emitido en televisión pública, La Revuelta también ha hecho varias menciones a la realidad que se está viviendo en Palestina por la campaña israelí.

“Debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas”

En esta ocasión, ha sido la actriz Silvia Alonso quien, antes de despedirse, tomó la palabra para lanzar un mensaje dirigido al público y al equipo: “Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad - porque hay un genocidio - y frente a la barbarie”, expresó la intérprete nacida en Salamanca.

A lo largo de la misma emisión, David Broncano dialogó también con los deportistas de élite Iris Tió y Dennis González, campeones mundiales de natación artística en la modalidad de dúo mixto. Ambos presentaron el resultado de su paso por la competición en Singapur: once medallas, cuatro de ellas de oro.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Las referencias a la situación en la Franja de Gaza no son ajenas a La Revuelta. En el estreno de esta segunda temporada, la actriz española Kiti Mánver expresó su apoyo a la Global Sumud Flotilla, que partió de Barcelona a finales de agosto para transportar ayuda humanitaria a Palestina.

En esta ocasión, Alonso aprovechó el cierre para recordar el acto realizado este lunes, 15 de septiembre, en la Puerta del Sol de Madrid, donde más de 300 artistas (entre los que figuraban Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte) leyeron “los nombres de los niños y niñas palestinos asesinados por Israel” con el fin de que “su recuerdo no se borre” y para reivindicar “que se defienda la vida”. “No hubo tiempo”, lamenta Silvia, porque “a las siete de la tarde íbamos por los niños de 4 años”. Aunque las cifras recogidas por fuentes oficiales se sitúan en torno a los 18.500 palestinos fallecidos, Alonso subrayó que “se estima que sean muchos muchos muchos más”. “Si te paras a pensar en lo que significa (...) es tan atroz que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas”, insistió.

En ese contexto, reforzó su llamada a la acción con una petición para buscar consenso: “Tenemos que encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad - porque hay un genocidio - y frente a la barbarie”. Tanto sus compañeros de reparto como el presentador y el público compartieron el mensaje con un largo aplauso, mientras algunos asistentes hacían ondear sus banderas de Palestina.