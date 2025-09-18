España

Silvia Alonso condena el “genocidio” en Gaza y llama a “alinearnos frente a la barbarie” en ‘La Revuelta’: “Es tan atroz que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas”

La actriz salmantina ha recordado también el acto celebrado en la Puerta del Sol este lunes, en el cual se intentó - porque “no hubo tiempo” - leer los nombres de todos “los niños y niñas palestinos asesinados por Israel”

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Silvia Alonso condena el “genocidio”
Silvia Alonso condena el “genocidio” en Gaza y llama a “alinearnos frente a la barbarie” en ‘La Revuelta’ (RTVE)

Palestina es protagonista de la actualidad. Sin ir más lejos, este domingo 14 de septiembre, unas protestas multitudinarias - participaron hasta 100.000 personas - en contra del genocidio en Palestina (según reconocen tanto el Comité Especial de la ONU encargado de investigar las prácticas israelíes como el jefe de Derechos Humanos de la misma organización) en Madrid bloquearon la última etapa de La Vuelta ciclista a España, logrando que fuese necesario cancelar su celebración. Debido a esto, la Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado criticando la actitud del Ejecutivo español ante los incidentes, al cual el Consejo Superior de Deportes (CSD) contestó con una carta, que, a modo de resumen, venía a decir que “estamos muy orgullosos de la grandeza del pueblo español y de su sensibilidad frente a situaciones profundamente inaceptables e intolerables”.

Tiene sentido, por la gravedad del hecho, que esté, como está, en boca de todo el mundo: nadie es ajeno a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y gran parte de la población española está ya firmemente posicionada. Como programa emitido en televisión pública, La Revuelta también ha hecho varias menciones a la realidad que se está viviendo en Palestina por la campaña israelí.

“Debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas”

En esta ocasión, ha sido la actriz Silvia Alonso quien, antes de despedirse, tomó la palabra para lanzar un mensaje dirigido al público y al equipo: “Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad - porque hay un genocidio - y frente a la barbarie”, expresó la intérprete nacida en Salamanca.

A lo largo de la misma emisión, David Broncano dialogó también con los deportistas de élite Iris Tió y Dennis González, campeones mundiales de natación artística en la modalidad de dúo mixto. Ambos presentaron el resultado de su paso por la competición en Singapur: once medallas, cuatro de ellas de oro.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Las referencias a la situación en la Franja de Gaza no son ajenas a La Revuelta. En el estreno de esta segunda temporada, la actriz española Kiti Mánver expresó su apoyo a la Global Sumud Flotilla, que partió de Barcelona a finales de agosto para transportar ayuda humanitaria a Palestina.

En esta ocasión, Alonso aprovechó el cierre para recordar el acto realizado este lunes, 15 de septiembre, en la Puerta del Sol de Madrid, donde más de 300 artistas (entre los que figuraban Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte) leyeron “los nombres de los niños y niñas palestinos asesinados por Israel” con el fin de que “su recuerdo no se borre” y para reivindicar “que se defienda la vida”. “No hubo tiempo”, lamenta Silvia, porque “a las siete de la tarde íbamos por los niños de 4 años”. Aunque las cifras recogidas por fuentes oficiales se sitúan en torno a los 18.500 palestinos fallecidos, Alonso subrayó que “se estima que sean muchos muchos muchos más”. “Si te paras a pensar en lo que significa (...) es tan atroz que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas”, insistió.

En ese contexto, reforzó su llamada a la acción con una petición para buscar consenso: “Tenemos que encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad - porque hay un genocidio - y frente a la barbarie”. Tanto sus compañeros de reparto como el presentador y el público compartieron el mensaje con un largo aplauso, mientras algunos asistentes hacían ondear sus banderas de Palestina.

Temas Relacionados

La RevueltaDavid BroncanoEspaña-entretenimientoSilvia AlonsoGazaPalestinaRTVETVETelevisión EspañaEspaña-televisiónEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix España

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top de películas imprescindibles para

El fiscal general pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

En el recurso, la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, pide que se anule o, subsidiariamente, se rebaje la fianza impuesta por el instructor Ángel Hurtado

El fiscal general pide al

Ganadores del Cupón Diario de la Once de este 17 de septiembre

Esta lotería celebra cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este miércoles

Ganadores del Cupón Diario de

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

Durante una entrevista en Telemadrid, el dirigente de Vox ha afirmado que el presidente del Gobierno es un “psicópata que no tiene ningún límite moral” y que “no descartaría nada” en cuanto a “lo peor de Sánchez” que advierte “está por llegar”

Abascal considera que Sánchez podría

Camilo revela cómo trajo al mundo a su segunda hija en ‘El Hormiguero’: “He hecho un cuadro con la sangre”

El colombiano se convirtió en padre por segunda vez con su mujer, Evaluna Montaner, hace ya más de un año

Camilo revela cómo trajo al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general pide al

El fiscal general pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: jugada ganadora y

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 septiembre

Andrés Millán, abogado, contundente con los bancos tradicionales: “Es muy importante que entiendas esto si tienes dinero cualquiera de ellos”

DEPORTES

Piastri se rinde ante Fernando

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”