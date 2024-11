El lado más personal de la actriz Silvia Alonso, la discreta novia de David Broncano

La actriz Silvia Alonso posando en el photocall. Fotografía de archivo ( José Oliva / Europa Press)

La actriz Silvia Alonso (34 años) mantiene una relación sentimental con el presentador de La Revuelta, David Broncano. A lo largo de su trayectoria profesional, la joven ha actuado en varias películas y series muy reconocidas. Pese a ser un personaje público, a la salmantina no le gusta acaparar los titulares de la prensa rosa, por ello intenta mantener algunos aspectos de su vida privada alejados de los medios.

Silvia cuenta con 328 mil seguidores en Instagram, donde comparte momentos en familia, sesiones fotográficas y deja huella de los diferentes proyectos audiovisuales en los que participa. Aunque la novia de Broncano haya triunfado en el mundo del cine, no siempre ha tenido la misma suerte en todo.

Un cambio de planes

Pese a que ahora Alonso esté disfrutando de lo que hace, no siempre ha sido así. Cuando terminó bachillerato, comenzó a estudiar el grado de Periodismo en la Universidad, algo que no entraba en los planes de Silvia, pero sí en los de sus padres. Estos le insistieron en estudiar comunicación; sin embargo, ella se comunicaba de otra manera: actuando.

Silvia Alonso junto a sus compañeras María León y Leticia Dolera (Instagram/ @silvia__alonso)

Abandonó la carrera universitaria y consiguió ingresar en la Real Escuela de Arte Dramático. No era la primera vez que la actriz se rodeaba de instalaciones como esas, pues desde temprana edad había comenzado a formarse para poder trabajar de ello en el futuro. Impartió clases en las escuelas de interpretación Arte 4 y Metrópolis, las dos situadas en Madrid.

Sus grandes aficiones

Si hay algo que tiene en común con Broncano es su gran sentido del humor. Todo lo relacionado con el arte le gusta, disfruta de obras de teatro, del cine, y de la música. A lo largo de su relación sentimental, se ha podido ver a la pareja acudir a varios conciertos y festivales.

Le encanta la moda y a menudo sube fotografías enseñando sus outfits. Le apasiona viajar y según lo que muestra en redes es muy fan de la nieve y las pistas de esquí. Algo que está relacionado directamente con el deporte, y es que la actriz adora el tenis. En alguna ocasión se ha dejado ver con David en algún partido.

David Broncano y Silvia Alonso, en una fotografía de archivo (José Oliva / Europa Press)

Aunque quizás estas aficiones no sorprenden mucho y pueden ser más comunes entre la gente, Silvia gurda un as bajo su manga. Es gran fan de hacer puzzles 3D, algo para lo que se necesita paciencia y ganas, pero que no es un problema para la de Salamanca.

Una gran amiga

Además de ser buena profesional en su área, Silvia se caracteriza por ser una buena persona. Siempre dispuesta a compartir momentos con los suyos, ya sea familia, pareja o compañeros de trabajo. Su larga trayectoria le ha llevado a conocer a muchas personas del mundo de la actuación entre las que destacan rostros conocidos como: Dafne Fernández, Adriana Torrebejano, Macarena García, Álex García o Vicky Luengo, entre otros.

También comparte en redes algunos momentos divertidos de sus experiencias en los rodajes. No solo con actores y actrices, sino también con maquilladoras, peluqueros y demás trabajadores, algo que le hace destacar y confirma su simpatía.

