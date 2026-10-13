Espana agencias

El calendario laboral de 2027 tendrá 12 festivos nacionales, nueve comunes en toda España

Guardar

Madrid, 13 oct (EFE).- El año 2027 tendrá doce días que serán festivos en España, de los que nueve son comunes a todas las comunidades autónomas, según el calendario laboral publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las fiestas nacionales no sustituibles figuran ocho fechas: Año Nuevo, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Día de la Constitución, Inmaculada Concepción y Navidad.

PUBLICIDAD

A estos días se suma la Epifanía del Señor (6 de enero), una fiesta nacional que las comunidades autónomas pueden sustituir por otra tradicional, pero que ninguna ha cambiado para 2027.

El año comenzará con un festivo en viernes, el 1 de enero, al igual que el Viernes Santo, el 26 de marzo.

En lunes caerán el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, lo que permitirá prolongar el fin de semana en ambas fechas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y el 25 de diciembre, Navidad, caerán en sábado, mientras que el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, será domingo.

La mayoría de las comunidades autónomas, salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, celebrarán también el Jueves Santo, el 25 de marzo.

Entre las fiestas autonómicas y sustituibles, seis comunidades han preferido festejar el día siguiente a la Asunción de la Virgen (lunes 16 de agosto): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid.

Por otro lado, celebrarán San José (19 de marzo) Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.

El Lunes de Pascua (29 de marzo) será festivo en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (27 de mayo) y Cataluña, San Juan (24 de junio).

A estas fechas se añaden las festividades propias de cada comunidad autónoma y hasta dos fiestas locales por municipio.

La relación de festividades comunes a todo el país del año que viene es la siguiente:

1 de enero: Año Nuevo (Viernes)

6 de enero: Epifanía del Señor (miércoles)

26 de marzo: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado)

15 de agosto: Asunción de la Virgen (domingo)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España (martes)

6 de diciembre: Día de la Constitución (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles)

25 de diciembre: Natividad del Señor (sábado). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”

La joven mostró en un video viral la rutina detrás de una jornada completa, con alarmas cada 30 minutos y protocolos ante cualquier cambio climático

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Landaluce abandonó el grupo parlamentario del PP en el Senado el pasado mes de diciembre, cuando recibió la primera denuncia

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Penélope Cruz se pronuncia sobre la crisis de la vivienda en España: “No se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”

La actriz ha hablado con los medios de comunicación sobre la influencia de la película ‘En los márgenes’ y la situación actual que viven miles de familias en nuestro país

Penélope Cruz se pronuncia sobre la crisis de la vivienda en España: “No se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones”

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

El organismo ha revisado al alza el desempeño español, aunque alertó sobre una inflación que trepará al 3,7% y un desempleo que seguirá rondando el 10%

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Tus pies importan más de lo que crees: cómo la pisada puede alterar tu postura, limitar tu movilidad y afectar a tu salud mental

Una pisada incorrecta o dolorosa puede modificar la manera de caminar y aumentar la carga sobre otras articulaciones

Tus pies importan más de lo que crees: cómo la pisada puede alterar tu postura, limitar tu movilidad y afectar a tu salud mental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

Un agujero en las elecciones generales con la ley de nietos: españoles que votaron en 2023 o en las andaluzas no podrán hacerlo el 29N

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

ECONOMÍA

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”