Un cazador que estaba apuntando a un jabalí termina matando a su compañero: “La temporada comienza de la peor manera posible”

El inicio de la temporada de caza en Italia se ha visto marcado por una tragedia en la región del Piamonte, donde una bala perdida se ha cobrado la vida de un cazador. Daniele Barolo, un hombre de 46 años y padre de dos hijos, ha fallecido tras recibir un disparo en el pecho durante una jornada de caza en la localidad de Carrù, al sur de Turín, según información publicada por el diario italiano L’Unione Moregalese.

El incidente ha ocurrido en la mañana del domingo 21 de septiembre, alrededor de las 10:00, durante el primer día de la nueva temporada de caza. De acuerdo con los datos recogidos por este diario, un cazador habría avistado un jabalí a lo lejos y, al intentar disparar, impactó accidentalmente a su compañero Barolo. La víctima fue alcanzada en el pecho, lo que motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos, Barolo no logró sobrevivir a las heridas.

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos y procedieron a confiscar el arma utilizada en el disparo. Actualmente, se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Los activistas cargan contra la caza

La noticia ha generado reacciones inmediatas en el ámbito social y político. Michela Vittoria Brambilla, presidenta de la Liga Italiana para la Defensa de los Animales y del Medio Ambiente, ha expresado su indignación ante lo ocurrido.

En declaraciones recogidas por L’Unione Moregalese, afirmó: “Primer día, primer muerto. La temporada de caza comienza de la peor manera, con una práctica absurda, cruel, anacrónica y peligrosa”.

10 cazadores muertos por balas perdidas en España

En España, el año 2024 cerró con un saldo de diez cazadores fallecidos por disparos accidentales durante actividades cinegéticas. De acuerdo con los datos recogidos por el blog especializado Club de Caza, Castilla-La Mancha y Andalucía encabezaron la lista de comunidades autónomas con mayor número de muertes por esta causa.

Y es que la capacidad de una bala de caza para recorrer largas distancias subraya la necesidad de extremar las precauciones. Según Club de Caza, un proyectil de determinados rifles pueden superar los 4.000 metros de distancia.

El pasado mes de febrero, el impacto de otra bala perdida en una vivienda habitada de la localidad alavesa de Zigoitia reavivó la preocupación por la seguridad en este tipo de prácticas.

Ocurrió en País Vasco, donde el proyectil del cazador atravesó la ventana de la casa. Esta vez el hombre, que se encontraba trabajando frente a su ordenador, resultó ileso, según una información de Antena 3 Noticias. El incidente ocurrió durante una batida de caza de jabalíes autorizada, en la que los cazadores se encontraban a unos 600 metros de la localidad alavesa.