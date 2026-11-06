Detectan tres focos de la enfermedad hemorrágica epizoótica en granjas de España: el serotipo 7 es la primera vez que se localiza en la Unión Europea

Una granja de vacas. (Magnific)

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado este jueves sobre la notificación de tres focos de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en nuestro país. En concreto se trata de tres granjas de bovino de tres provincias distintas: Cádiz, Badajoz y Ciudad Real.

Los animales afectados presentaban fiebre y lesiones en las mucosas, por lo que se les tomaron muestras en el marco de la vigilancia pasiva en base al programa nacional de vigilancia de Lengua Azul y de la EHE en España. Estas fueron analizadas por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, donde se confirmó la presencia del serotipo 7, que es la primera vez que se detecta tanto en España como en la Unión Europea.

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Hasta ahora, en nuestro país solamente había circulado el serotipo 8, cuya notificación de los primeros casos fue en noviembre de 2022. Desde agosto de 2024, año en el que se detectaron más de 180 focos en España, se encuentran disponibles dos vacunas autorizadas frente al serotipo 8. Estas se están aplicando de forma eficaz dentro de un programa de vacunación voluntaria en las zonas afectadas. Sin embargo, no son eficaces contra el serotipo 7 de la EHE.

Imagen de archivo de tres vacas en una explotación ganadera. (Magnific)

El Ministerio de Agricultura, en la notificación publicada este jueves 5 de noviembre, ha señalado que “los movimientos, tanto con destino vida como sacrificio dentro de la península, continúan como se han venido haciendo hasta la fecha”, es decir, “con movimiento libre siempre que los animales no muestren signos clínicos de la enfermedad”. En los archipiélagos de las Baleares y Canarias nunca se ha detectado la circulación del virus EHE.

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¿Qué es la enfermedad hemorrágica epizoótica?

Los virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica pertenecen al género Orbivirus, de la familia Reoviridae; hay descritos diez serotipos distintos. Tal y como señala el Ministerio de Agricultura, se trata de un virus que se transmite de forma exclusiva por la picadura de vectores biológicos (distintas especies de mosquitos del género Culicoides), por lo que no es contagioso mediante otras vías.

La EHE afecta clínicamente sobre todo al ganado vacuno y a distintos rumiantes silvestres (cérvidos), como pueden ser ciervos, gamos o corzos. Con respecto al ganado ovino, es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica; el caprino es muy poco susceptible al virus.

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El Ministerio de Agricultura recuerda que no se trata de una enfermedad zoonótica, es decir, que no afecta al ser humano. Además, es de declaración obligatoria, como la lengua azul, la dermatosis nodular contagiosa o la brucelosis bovina.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la calma ante los focos de gripe aviar en España. Asegura que el Gobierno hará un seguimiento para evitar la especulación y explica que la subida del precio de los huevos se debe a un aumento del consumo de más del 30% en los últimos dos años.

El ganado vacuno, cuando se contagia de la EHE, suele experimentar una clínica moderada y autolimitante (algunos síntomas son fiebre, anorexia, lesiones bucales o dificultad respiratoria en casos graves). Sin embargo, en algunos casos el virus puede originar cuadros más graves, por lo que puede provocar secuelas o, en menor medida, la muerte de los animales.

¿Cuándo llegó la EHE a España?

La enfermedad hemorrágica epizoótica se confirmó por primera vez en nuestro país el 17 de noviembre de 2022, cuando el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete determinó mediante PCR la presencia del virus en varias explotaciones de las provincias de Cádiz y Sevilla.

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Desde entonces y hasta el 31 de marzo de 2023, se contabilizaron un total de 7 comarcas ganaderas afectadas: dos en Sevilla, dos en Cádiz, una en Huelva, una en Málaga y una en Badajoz.