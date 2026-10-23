El virus Shamonda ya está en granjas de seis provincias de España: Agricultura pide calma, pero confirma que el país está “en alerta”

Imagen de archivo de tres vacas en una explotación ganadera. (Magnific)

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Este jueves, las autoridades francesas confirmaron la muerte de la primera persona contagiada por el virus Shamonda (SHAV), que afectar principalmente al ganado y hasta el momento nunca había dado el salto a humanos. El fallecido era un paciente inmunodeprimido que había sido hospitalizado en Lyon son síntomas graves.

Pese a lo excepcional del caso, los ministerios de Sanidad y Agricultura del país francés han llamado a la calma y han señalado que “hasta el momento no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población en general”. Ahora, según ha señalado el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus Shamonda causó o contribuyó a la muerte del paciente y cómo se produjo el contagio.

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Esta enfermedad llegó a España por primera vez en septiembre de este año, cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirmó la detección del virus en siete explotaciones de las provincias de Córdoba y Toledo.

Imagen de archivo de un mosquito. (Europa Press)

Este jueves, se han elevado a seis las regiones afectadas: gracias a los resultados del Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete se ha identificado el virus Shamonda tipo 1 en explotaciones también de Ávila, Madrid y Girona, en esta última provincia se trata de tres explotaciones de vacuno de leche en las que se detectó el pasado 20 de octubre. Además, se ha confirmado el virus Shamonda tipo 2 en Cantabria.

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Las explotaciones afectadas han presentado sintomatología compatible con la que se ha descrito en otros países europeos: fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

“España está en alerta”

Ante la detección de estos nuevos casos en las granjas del país, el MAPA ha asegurado que “España está en alerta” por el virus Shamonda, pero ha llamado a la “calma” porque se está haciendo un seguimiento de la enfermedad. Así lo ha señalado el Departamento que dirige Luis Planas en una comunicación facilitada a EFE, en la que ha recordado que está en contacto “permanente” con Francia, las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias.

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El país francés está llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas bajo el enfoque One Health, que integra conocimientos en los ámbitos de la salud humana, animal y ambiental.

Imagen de archivo de una explotación ganadero de vacuno. (Magnific)

“La situación en España continúa bajo seguimiento, con especial atención a la evolución de los casos, la caracterización de los virus identificados y su posible relación con los genotipos descritos en otros países europeos”, ha señalado el MAPA.

¿Qué se sabe sobre el virus Shamonda?

En la ganadería, el virus Shamonda se considera una enfermedad emergente. Fue detectado por primera vez a mediados de la década de 1960 en Nigeria y en el verano de 2026 se localizó en Europa Central; hasta entonces solo se había observado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

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Tal y como ha confirmado el MAPA, el virus Shamonda ya se encuentra en en Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza.

Hasta el momento se consideraba que no tenía consecuencias zoonóticas, es decir, que no se transmitía a los seres humanos. Además, por el momento no es de declaración obligatoria y no suele ser mortal para los animales infectados, aunque sí influye, en el caso del ganado bovino, en la producción láctea. “La buena noticia es que pasado este período, se produce una recuperación de esta situación”, señaló Planas en septiembre durante la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca.

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El ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la calma ante los focos de gripe aviar en España. Asegura que el Gobierno hará un seguimiento para evitar la especulación y explica que la subida del precio de los huevos se debe a un aumento del consumo de más del 30% en los últimos dos años.

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus, que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos del género Culicoides. Estos mismos vectores participan en la transmisión de otras enfermedades como la lengua azul, la hemorrágica epizoótica o la peste equina africana.

Actualmente, según ha señalado el Ministerio de Agricultura, no existe ninguna vacuna frente a esta enfermedad. Es por ello que la prevención y el control se vuelven fundamentales a través del uso de repelentes y desinfectantes frente al mosquito del género Culicoides, así como el tratamiento veterinario sintomático en los animales afectados.