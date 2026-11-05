El comentado encuentro de la reina Leticia y Aitana Sánchez-Gijón en la Cumbre Iberoamericana que se ha viralizado: “Parecen amigas de toda la vida”

La reina Letizia y Aitana Sánchez-Gijón (Montaje Infobae).

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La XXX Cumbre Iberoamericana ha dejado una de esas escenas que, más allá de los discursos y los compromisos institucionales, terminan siendo noticia. La reina Letizia y Aitana Sánchez-Gijón protagonizaron un encuentro especialmente cercano al término de la gala celebrada en el Teatro Real de Madrid, una cita en la que ambas actrices, junto a Juana Acosta, ejercieron de presentadoras. Los gestos de cariño entre la monarca y la intérprete no tardaron en circular por las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que se relacionaron.

El momento tuvo lugar durante la despedida de los reyes a las dos artistas. En medio de los saludos a los invitados, Felipe VI y doña Letizia se detuvieron a conversar con ellas. Lejos de limitarse a un intercambio protocolario, los cuatro compartieron unos minutos de charla distendida, con sonrisas y bromas. Sin embargo, fueron los gestos entre la reina y Aitana los que centraron las miradas: se acercaron, mantuvieron el contacto físico y dejaron ver una confianza que llamó la atención de quienes siguieron la escena.

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35 segundos de aitana y leticia pareciendo mejores amigas de toda la vida. https://t.co/y0cRc9vMZs — cinthia (@bae_claus) November 4, 2026

La intervención de Juana Acosta también acabó formando parte de la anécdota. Cuando advirtió que un fotógrafo se preparaba para inmortalizar el encuentro, las dos actrices se colocaron junto a los monarcas para posar. Una imagen que puso fin a la conversación y que terminó alimentando los comentarios en X. Algunos usuarios destacaron la aparente amistad entre Letizia y Aitana, mientras otros bromearon con el papel de Acosta al organizar la fotografía. “Parecen mejores amigas de toda la vida durante esos 35 segundos de conversación”, escribía una persona. Otro comentario reparaba en cómo la reina sujetaba a la actriz por la cintura.

Más allá de las interpretaciones que puedan hacerse de una imagen, el encuentro refleja la familiaridad con la que ambas se relacionan en público. No es la primera ocasión en la que coinciden. La reina Letizia ha demostrado en numerosas ocasiones su interés por el cine y las artes escénicas, y en mayo de 2026 volvió a encontrarse con Sánchez-Gijón durante la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reconocimiento que recibió la actriz junto a otros profesionales de la cultura.

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El rey Felipe VI y la reina Letizia de España ofician la cena inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el Palacio Real de Madrid, 2026. (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez/Pool)

Vestidos a juego

La gala de la Cumbre Iberoamericana tuvo, además, otros nombres propios sobre el escenario. Aitana Sánchez-Gijón y Juana Acosta fueron las encargadas de conducir el acto, y también compartieron protagonismo por sus elecciones de vestuario. Ambas apostaron por diseños oscuros y siluetas que realzaban la figura, aunque con estilos muy distintos.

Acosta se inclinó por una propuesta de líneas depuradas: un vestido largo, de manga tres cuartos, con escote en pico y hombros ligeramente estructurados. Sánchez-Gijón, en cambio, apostó por una creación de Yolancris perteneciente a la colección otoño-invierno 2026-2027. El diseño combinaba encaje negro sobre una base blanca, escote palabra de honor y una falda asimétrica de largo midi.

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La monarca también acaparó las miradas con su estilismo para la velada. Doña Letizia recuperó un vestido azul marino de Delpozo que ya había lucido en 2018. La pieza destaca por su escote barco, su volumen en la silueta y un detalle floral tridimensional que aporta personalidad al conjunto. Una elección con la que volvió a demostrar que recuperar prendas de su armario puede ser una apuesta tan acertada como estrenar un diseño.