Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, se encuentran desde ayer en Oviedo para asistir a la edición número 46 de los Premios Princesa de Asturias. Una edición muy especial para la princesa, ya que es el primer año en el que se encarga en solitario de la entrega de los galardones.
Entre los premiados de este año se encuentran el futbolista Leo Messi, la cantante Patti Smith, el novelista Julián Barnes, el historiador Timothy Garton o la astronauta Christina Koch.
Los actos conmemorativos empezaron ayer jueves con el tradicional concierto al que acudió la familia real al completo. Hoy viernes por la mañana se han entregado las insignias a todos los premiados y esta tarde a las 18.30 h comienza la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor.
En pocas líneas:
Leo Messi se incorpora desde este viernes al selecto grupo de los Premios Princesa de Asturias de los Deportes. Y lo hace en solitario, rompiendo otra barrera. Es el primer futbolista que recibe el galardón a título individual desde que se creó en 1987.
Todo está preparado en el Principado para vivir una de las semanas más especiales y emocionantes del año. Oviedo ya respira el inconfundible ambiente de los Premios Princesa de Asturias 2026, una edición que promete dejarnos imágenes para el recuerdo y una agenda rebosante de cultura, ciencia y deporte. La maquinaria institucional arrancó motores ayer jueves, 22 de octubre, con la esperada llegada de los reyes Felipe y Letizia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.