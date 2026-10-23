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Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

La edición número 46º es la primera en la que la princesa Leonor entregará los premios en solitario

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La princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galardonados con los Premios fin de grado 2025 de la Universidad de Oviedo. (Raúl Terrel / Europa Press)
La princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galardonados con los Premios fin de grado 2025 de la Universidad de Oviedo. (Raúl Terrel / Europa Press)

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, se encuentran desde ayer en Oviedo para asistir a la edición número 46 de los Premios Princesa de Asturias. Una edición muy especial para la princesa, ya que es el primer año en el que se encarga en solitario de la entrega de los galardones.

Entre los premiados de este año se encuentran el futbolista Leo Messi, la cantante Patti Smith, el novelista Julián Barnes, el historiador Timothy Garton o la astronauta Christina Koch.

Los actos conmemorativos empezaron ayer jueves con el tradicional concierto al que acudió la familia real al completo. Hoy viernes por la mañana se han entregado las insignias a todos los premiados y esta tarde a las 18.30 h comienza la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor.

En pocas líneas:

14:51 hsHoy

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

El argentino abre una nueva página en casi 40 años de historia del galardón, en el que el fútbol solo había estado representado por dos selecciones y la pareja de Casillas-Xavi

Messi en el Palacio de los Deportes de Oviedo. (Europa Press)
Messi en el Palacio de los Deportes de Oviedo. (Europa Press)

Leo Messi se incorpora desde este viernes al selecto grupo de los Premios Princesa de Asturias de los Deportes. Y lo hace en solitario, rompiendo otra barrera. Es el primer futbolista que recibe el galardón a título individual desde que se creó en 1987.

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14:37 hsHoy

La princesa Leonor recibe en solitario a los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026 en una jornada histórica

La hija de Felipe VI y Letizia ha entregado las insignias con gran naturalidad mientras saludaba a los galardonados de esta edición

La princesa Leonor participa en un acto institucional en el marco de los Premios Princesa de Asturias

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14:34 hsHoy

Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo por televisión

Las claves para seguir en directo una velada única en el Teatro Campoamor que marcará un antes y un después en el papel de la princesa Leonor

Los Premios Princesa de Asturias 2026. (Casa Real)
Los Premios Princesa de Asturias 2026. (Casa Real)

Todo está preparado en el Principado para vivir una de las semanas más especiales y emocionantes del año. Oviedo ya respira el inconfundible ambiente de los Premios Princesa de Asturias 2026, una edición que promete dejarnos imágenes para el recuerdo y una agenda rebosante de cultura, ciencia y deporte. La maquinaria institucional arrancó motores ayer jueves, 22 de octubre, con la esperada llegada de los reyes Felipe y Letizia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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