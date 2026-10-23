Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

La princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galardonados con los Premios fin de grado 2025 de la Universidad de Oviedo. (Raúl Terrel / Europa Press)

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, se encuentran desde ayer en Oviedo para asistir a la edición número 46 de los Premios Princesa de Asturias. Una edición muy especial para la princesa, ya que es el primer año en el que se encarga en solitario de la entrega de los galardones.

Entre los premiados de este año se encuentran el futbolista Leo Messi, la cantante Patti Smith, el novelista Julián Barnes, el historiador Timothy Garton o la astronauta Christina Koch.

Los actos conmemorativos empezaron ayer jueves con el tradicional concierto al que acudió la familia real al completo. Hoy viernes por la mañana se han entregado las insignias a todos los premiados y esta tarde a las 18.30 h comienza la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor.