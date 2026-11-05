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Si estás buscando un cambio en tu jardín, las plantas grises son una gran opción recomendada por un paisajista

Un experto en plantas del hogar recomienda las plantas grises para conseguir un jardín plateado

Terraza exterior con plantas en macetas, una palmera de hojas abiertas, maceteros colgantes y una mesa con sillas de forja.
El Eucalyptus gunnii funciona como arbusto de respaldo en jardines con plantas grises, gracias a su follaje azulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los grandes vergeles tienen un espacio en nuestra cabeza y suelen ser verdes con flores de todo tipo y tamaños. Pero tiene por qué ser así. Las plantas grises son una gran opción que destaca frente a las otras y aporta variedad a la terraza. Permiten construir composiciones equilibradas con esas plantas ornamentales que rara vez escogemos en el vivero.

Según explica Charles Vallotton, paisajista al frente de Terrenna Paisajismo & Jardinería: “Un jardín bonito no tiene por qué ser completamente verde”, señala en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram @terrennapaisajismo.

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La combinación entre tonos grises y verdes genera contraste visual sin perder armonía. Vallotton muestra, en sus propias palabras, “qué diferencia entre el gris y el verde” al presentar distintas especies que pueden integrarse en maceteros, arbustivas o como elemento central del diseño.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Entre las opciones destacadas aparecen una planta rastrera para colgantes, una crasa con flor amarilla, un arbusto de hoja plateada y una palmera de gran porte. Cada una cumple una función distinta dentro de la composición del jardín. Todas comparten una característica, se trata de plantas resistentes que se adaptan a distintos tipos de jardín y aportan variación cromática sin perder funcionalidad.

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Cuatro plantas grises para combinar en el jardín

Una maceta de barro con una planta colgante de follaje plateado sobre escalones de piedra en un jardín rodeado de vegetación.
La cascada plateada aporta un efecto cascada en maceteros colgantes y contrasta con el verde tradicional del jardín. (Infobae Ilustrativo)

La Cascada Plateada es la primera especie que recomienda el paisajista. Se trata de una planta rastrera de hojas plateadas, ideal para maceteros colgantes. “La tenemos aquí acompañando a un macetero colgante”, indica Vallotton en la grabación. Su follaje cae en cascada y genera un efecto visual que contrasta con las tonalidades verdes del resto del jardín.

Planta de tallos cilíndricos y hojas densas de color verde azulado y plateado rodeada de rocas y tierra seca.
La Euphorbia rigida combina resistencia y color gracias a su flor amarilla, ideal para composiciones con plantas crasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda opción es la Euphorbia rigida, una planta crasa que Vallotton describe como “muy resistente” y con “una flor amarilla espectacular”. Esta especie se adapta bien a maceteros junto a otras crasas y aporta un punto de color que rompe con la paleta grisácea sin perder coherencia estética.

Un arbusto frondoso de hojas redondeadas y azuladas sobre tierra seca, rodeado de otras plantas bajo la luz del sol.
El Eucalyptus gunnii funciona como arbusto de respaldo en jardines con plantas grises, gracias a su follaje azulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Eucalyptus gunnii representa la tercera recomendación. Se trata de un arbusto que, según el paisajista, “puede acompañar a otras arbustivas” dentro del mismo espacio. Su follaje azulado grisáceo funciona como telón de fondo para plantas de colores más vivos y aporta volumen a composiciones de mediana altura.

Palmera Bismarckia con hojas en forma de abanico junto a un camino de grava rodeado de helechos y árboles tropicales.
La palmera Bismarckia aporta altura y un punto focal plateado a los jardines que buscan romper con el verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta especie mencionada corresponde a las palmeras de color plateado, entre las que Vallotton destaca la Bismarckia. Este tipo de palmera, de gran tamaño y hoja característica en forma de abanico, se convierte en punto focal dentro de jardines que buscan una estética diferenciada respecto al verde tradicional. La combinación de las cuatro especies permite construir un jardín con variación cromática sin recurrir a flores de colores intensos, manera que Vallotton propone para quienes buscan renovar sus espacios exteriores.

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