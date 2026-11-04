España

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Ana Fernández, Juli Fàbregas y Pablo Carbonell a la empresaria Alejandra Osborne

Los cuatro famosos se sientan en Antena 3 junto a Roberto Leal hasta el día 6 de noviembre

Concursantes 'Pasapalabra'
Los concursantes de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)
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La emoción no da tregua en las tardes de Antena 3. Pasapalabra continúa viviendo un duelo de titanes de la mano de David Trigo y Moisés Laguardia, dos concursantes veteranos que llevan semanas protagonizando una lucha encarnizada por un bote millonario que ambos han rozado con la yema de los dedos en más de una ocasión. Con el marcador en cifras de vértigo y la tensión instalada en cada letra de la prueba final, la velocidad mental y el colchón de segundos que acumulen en las pruebas previas vuelven a ser determinantes para decidir quién se sienta en la ansiada prueba final y quién tiene que jugárselo todo en la temida ‘Silla Azul’.

Para afrontar este tramo decisivo de la semana, Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos invitados famosos que llegan al plató con la misión de ponerle ritmo, humor y muchos conocimientos a las tardes del concurso. Desde este miércoles, 4 de noviembre, y hasta el próximo viernes, día 6, las cuatro personalidades invitadas se dividirán entre el equipo naranja y el equipo azul para darlo todo en pruebas tan clásicas como ‘La Pista musical’, la ‘Sopa de letras’ o ‘Una de cuatro’, tratando de dejar a sus capitanes con el mayor tiempo posible en el cronómetro.

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En esta ocasión, la mesa de invitados reúne una combinación idónea entre rostros muy queridos de la ficción televisiva, maestros de la improvisación humorística y perfiles empresariales con fuerte arraigo mediático. Ana Fernández, Juli Fàbregas, Pablo Carbonell y Alejandra Osborne forman el cuarteto de lujo que llenará de dinamismo las tardes del canal principal de Atresmedia. A continuación, repasamos la trayectoria y los hitos más destacados de cada uno de ellos.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Quién es Juli Fàbregas

Nacido en la localidad barcelonesa de Calella en enero de 1972, Juli Fàbregas encarna a la perfección el perfil de actor sólido, versátil y con un bagaje envidiable en todo tipo de registros interpretativos. Sus primeros pasos profesionales se remontan a los años noventa en la televisión autonómica catalana con producciones como Rosa, antes de dar el salto al panorama nacional en series tan recordadas como El grupo, La sopa boba, Luna negra, Planta 25 o la histórica Amar en tiempos revueltos. Más recientemente, los espectadores han podido disfrutar de su trabajo en la ficción de época Los herederos de la tierra.

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Juli Fábregas
Juli Fábregas en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Más allá de la pequeña pantalla, Fàbregas ha desarrollado una dilatada trayectoria cinematográfica participando en largometrajes como REC 2, El árbol de la sangre, Menéndez: El día del Señor o Cuando los amos duermen. Además, es un auténtico veterano de los escenarios teatrales, donde ha formado parte del elenco de comedias y montajes de gran éxito de taquilla y crítica como Bajo terapia, Oh, Mami, Laponia o el fenómeno teatral Escape Room. Su experiencia y rapidez de reflejos prometen ser de gran ayuda a la hora de resolver los paneles más complicados.

Quién es Pablo Carbonell

Hablar de Pablo Carbonell (Cádiz, 1962) es hablar de una de las figuras más singulares, creativas e inclasificables de la cultura popular española de las últimas cuatro décadas. El gaditano inició sus andanzas en el mundo del espectáculo a principios de los ochenta, formando un inolvidable dúo cómico callejero junto a Pedro Reyes, lo que le abrió las puertas del mítico espacio infantil La bola de cristal. En 1984 fundó la banda de pop-rock satírico Los Toreros Muertos, firmando himnos generacionales que forman parte de la memoria musical del país, como Mi agüita amarilla o Yo no me llamo Javier.

Pablo Carbonell en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Pablo Carbonell en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

En televisión ha dejado huella como reportero histórico de Caiga Quien Caiga, colaborador de El intermedio y actor en ficciones como Hospital Central o El inquilino. En cine ha intervenido en comedias de renombre como Obra maestra, Torrente 2: Misión en Marbella o Miamor perdido, llegando a ponerse detrás de las cámaras en 2004 para dirigir y protagonizar su propia película, Atún y chocolate. Con una faceta literaria en la que destacan libros autobiográficos y de relatos como El mundo de la tarántula, Pepita o El nombre de los tontos está escrito en todas partes, Carbonell pondrá la nota de chispa, improvisación y risas aseguradas en el plató.

Quién es Alejandra Osborne

La primogénita del cantante y presentador Bertín Osborne y de la recordada Sandra Domecq. Aunque su apellido es sinónimo de crónica social, Alejandra ha labrado un camino profesional propio marcado por el diseño de interiores, la comunicación y el mundo de la empresa. Durante cinco temporadas formó parte fundamental del equipo del programa de entrevistas Mi casa es la tuya, donde se encargó de las labores de producción y de la dirección artística de los espacios donde su padre recibía a los invitados más conocidos del panorama nacional.

Alejandra Osborne en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Alejandra Osborne en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

En 2019 dio el salto al sector de la restauración con la puesta en marcha en Jerez de la Frontera de Mialu, un proyecto gastronómico centrado en la cocina hispanoasiática. Junto a su perfil artístico y decorativo, Osborne destaca por una profunda implicación en causas de salud pública: fundó junto a una investigadora química la firma GenStudies, una compañía especializada en la realización de estudios genéticos enfocados a la prevención del cáncer, una patología que marcó a su familia tras el fallecimiento de su madre. Con su naturalidad y desparpajo andaluz, Alejandra debuta en estos tres programas decidida a darlo todo por los concursantes.

Quién es Ana Fernández

Convertida en una de las actrices más populares y queridas de su generación, Ana Fernández (Madrid, 1989) es ya un rostro familiar para la audiencia de Pasapalabra. Además, viene con una de las mejores noticias de su vida: está esperando su primer hijo junto al cantante Adrián Roma. Su vocación artística despertó muy pronto: tras un primer contacto ante las cámaras en la miniserie El joven Picasso, con solo 14 años comenzó a formarse en Arte Dramático mientras encadenaba sus primeros papeles capitulares en televisión. El salto a la fama llegó en 2007 gracias a la comedia Cuestión de sexo, aunque su consagración definitiva en el imaginario colectivo se produjo en 2010 al dar vida a Sandra (‘Chispitas’) en el fenómeno de ciencia ficción Los protegidos.

Ana Fernández en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Ana Fernández en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Desde entonces, la madrileña no ha dejado de enlazar proyectos de primer nivel en la pequeña y gran pantalla. La hemos visto brillar en títulos televisivos como Amar es para siempre, Las chicas del cable, éxito internacional de Netflix en el que interpretó a Carlota, o más recientemente en Sueños de libertad. En el cine ha dejado su sello en películas como Solo química, Voces, Chavalas y La bandera. Con su cercanía y simpatía habituales, Ana regresa al concurso en un momento personal inmejorable para sumar energía positiva y agilidad verbal a su equipo.

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