España

El truco que usan los amish para quitar las malas hierbas de su jardín

Dejar de voltear la tierra, usar heno y aplastar los brotes para mantener el huerto fértil y libre de invasoras sin gastar en químicos

El método para quitar las malas hierbas que crecen entre las baldosas de tu jardín (VisualesIA Scribnews)
Malas hierbas que crecen entre las baldosas. (VisualesIA Scribnews)
Guardar

Frente al uso constante de productos químicos, las técnicas agrícolas de la comunidad amish —basadas en el pisoteo, el acolchado de alfalfa y la labranza— demuestran cómo mantener los terrenos limpios y fértiles con una mínima intervención. Esta combinación de sabiduría tradicional evita el agotador deshierbe manual, frena la germinación de invasoras y regenera los nutrientes de la tierra sin invertir un solo euro en herbicidas comerciales.

En los condados rurales de Pensilvania, los huertos amish no son un simple pasatiempo de fin de semana, sino el sustento directo de familias enteras. Por eso, su estrategia para mantener a raya especies invasoras como el pasto cangrejo, los cardos o el diente de león prescinde por completo de químicos comerciales y se apoya en una premisa: dejar de remover la tierra y permitir que la propia biología trabaje a su favor.

PUBLICIDAD

El agricultor amish Joni Miller compartió varios consejos en la revista Modern Farmer, desmontando la costumbre de pasar el motocultor cada primavera. Aunque remover el terreno parece dejarlo limpio, en realidad abre una “bóveda” subterránea: las semillas reciben luz y pueden brotar. Además, ese movimiento destruye las redes de hongos y la glomalina, sustancias naturales que cohesionan el suelo e infiltran el agua.

El arte de pisar y cubrir el suelo

Frente al arado constante, el sistema amish combina capas protectoras y un hábito tan rudimentario que la mayoría de hortelanos jamás consideraría: el pisoteo. En lugar de pasar horas encorvados arrancando cada brote, caminan con regularidad por los pasillos entre hileras para aplastar las hierbas incipientes. Al ser pisoteadas de forma continua, estas plantas nunca consiguen prosperar ni madurar semillas. El arranque manual se reserva exclusivamente para el contorno inmediato del cultivo.

PUBLICIDAD

El método para quitar las malas hierbas que crecen entre las baldosas de tu jardín (VisualesIA Scribnews)
Malas hierbas entre las baldosas de tu jardín. (VisualesIA Scribnews)

Para blindar la superficie de cultivo, la comunidad recurre a acolchados. Junto a la paja convencional, que bloquea la luz solar y retiene la humedad, utilizan con frecuencia heno de alfalfa. Mientras la paja aporta carbono, la descomposición de la alfalfa libera nitrógeno puro y de rápida asimilación, convirtiéndose en un abono natural que nutre hortalizas y tomateras sin desajustar el equilibrio químico del suelo.

Esta filosofía encaja con el movimiento de labranza cero. En terrenos nuevos, basta segar la hierba al ras, humedecer a fondo y colocar una barrera de cartón marrón libre de cintas y plásticos, solapando los bordes unos veinte centímetros. Encima se añade compost y mantillo vegetal. La celulosa del cartón priva de luz a las malas hierbas y atrae lombrices, que perforan galerías y regeneran el sustrato mientras el material se descompone.

En lugar de dejar el suelo expuesto al frío, los cultivos de cobertura como el centeno protegen la superficie durante el invierno, combinados con trampas como el falso semillero, que incita a brotar a las malezas superficiales para liquidarlas de una pasada. Si alguna escapa al control, los agricultores amish la leen como un síntoma de la salud del sustrato y no como un rival. Frente al desgaste de arrancar brotes cada temporada, el método demuestra que la tierra funciona mejor cuando nadie la remueve.

Temas Relacionados

JardineríaTrucosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secreto que esconde la genética del cuero neolítico hallado en Granada: un viaje en el tiempo de 7.000 años

Un estudio confirma que la cabra neolítica de la península ibérica no tenía una procedencia africana, por lo que su cruce tuvo que ser posterior en el tiempo

El secreto que esconde la genética del cuero neolítico hallado en Granada: un viaje en el tiempo de 7.000 años

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

Óscar Puente anunció su dimisión ayer, casi una semana después del alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

La película que ‘predijo’ que Texas se volvería demócrata puede verse en Prime Video: una historia de amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico

La comedia romántica protagonizada por Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine imaginó en 2023 un escenario político que parecía imposible y que tres años después se ha hecho realidad

La película que ‘predijo’ que Texas se volvería demócrata puede verse en Prime Video: una historia de amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración: se reunirá mañana con el rey Felipe VI

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración: se reunirá mañana con el rey Felipe VI

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense de origen sefardí cinco años después de negársela por un requisito inventado y pese a habérsela concedido a su hermano

La nueva sentencia anula el rechazo emitido en junio de 2021 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense de origen sefardí cinco años después de negársela por un requisito inventado y pese a habérsela concedido a su hermano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión a Carlos Cuerpo tras el accidente ferroviario de Urda

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración: se reunirá mañana con el rey Felipe VI

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense de origen sefardí cinco años después de negársela por un requisito inventado y pese a habérsela concedido a su hermano

Un brigada de la Guardia Civil pierde doce días de sueldo tras negarse a asumir una investigación por estafa

La obra de la vía del accidente de Adamuz vuelve a registrar deformaciones en un tramo cercano

ECONOMÍA

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

España se queda sin margen para gastar: la AIReF alerta de que no hay dinero para afrontar inversiones en infraestructuras

Barcelona prevé devolver 10.000 pisos turísticos al mercado del alquiler: el plan de Collboni para recuperar viviendas

DEPORTES

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”

Jesús Owono habla por primera vez de lo ocurrido tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”