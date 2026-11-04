El truco que usan los amish para quitar las malas hierbas de su jardín

Malas hierbas que crecen entre las baldosas. (VisualesIA Scribnews)

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Frente al uso constante de productos químicos, las técnicas agrícolas de la comunidad amish —basadas en el pisoteo, el acolchado de alfalfa y la labranza— demuestran cómo mantener los terrenos limpios y fértiles con una mínima intervención. Esta combinación de sabiduría tradicional evita el agotador deshierbe manual, frena la germinación de invasoras y regenera los nutrientes de la tierra sin invertir un solo euro en herbicidas comerciales.

En los condados rurales de Pensilvania, los huertos amish no son un simple pasatiempo de fin de semana, sino el sustento directo de familias enteras. Por eso, su estrategia para mantener a raya especies invasoras como el pasto cangrejo, los cardos o el diente de león prescinde por completo de químicos comerciales y se apoya en una premisa: dejar de remover la tierra y permitir que la propia biología trabaje a su favor.

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El agricultor amish Joni Miller compartió varios consejos en la revista Modern Farmer, desmontando la costumbre de pasar el motocultor cada primavera. Aunque remover el terreno parece dejarlo limpio, en realidad abre una “bóveda” subterránea: las semillas reciben luz y pueden brotar. Además, ese movimiento destruye las redes de hongos y la glomalina, sustancias naturales que cohesionan el suelo e infiltran el agua.

El arte de pisar y cubrir el suelo

Frente al arado constante, el sistema amish combina capas protectoras y un hábito tan rudimentario que la mayoría de hortelanos jamás consideraría: el pisoteo. En lugar de pasar horas encorvados arrancando cada brote, caminan con regularidad por los pasillos entre hileras para aplastar las hierbas incipientes. Al ser pisoteadas de forma continua, estas plantas nunca consiguen prosperar ni madurar semillas. El arranque manual se reserva exclusivamente para el contorno inmediato del cultivo.

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Malas hierbas entre las baldosas de tu jardín. (VisualesIA Scribnews)

Para blindar la superficie de cultivo, la comunidad recurre a acolchados. Junto a la paja convencional, que bloquea la luz solar y retiene la humedad, utilizan con frecuencia heno de alfalfa. Mientras la paja aporta carbono, la descomposición de la alfalfa libera nitrógeno puro y de rápida asimilación, convirtiéndose en un abono natural que nutre hortalizas y tomateras sin desajustar el equilibrio químico del suelo.

Esta filosofía encaja con el movimiento de labranza cero. En terrenos nuevos, basta segar la hierba al ras, humedecer a fondo y colocar una barrera de cartón marrón libre de cintas y plásticos, solapando los bordes unos veinte centímetros. Encima se añade compost y mantillo vegetal. La celulosa del cartón priva de luz a las malas hierbas y atrae lombrices, que perforan galerías y regeneran el sustrato mientras el material se descompone.

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En lugar de dejar el suelo expuesto al frío, los cultivos de cobertura como el centeno protegen la superficie durante el invierno, combinados con trampas como el falso semillero, que incita a brotar a las malezas superficiales para liquidarlas de una pasada. Si alguna escapa al control, los agricultores amish la leen como un síntoma de la salud del sustrato y no como un rival. Frente al desgaste de arrancar brotes cada temporada, el método demuestra que la tierra funciona mejor cuando nadie la remueve.