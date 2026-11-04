España

Diego Martínez, autor de la mejor tarta de queso de España: “Como base utilizamos galletas digestivas porque aportan un toque de sal y tienen más sabor”

Diego Díaz Martínez y José Lobo son los fundadores de la marca gijonesa Muu Cheesecakes y autores de la receta que ha conseguido coronarse como La Mejor Tarta de Queso de España 2026

La mejor tarta de queso de España se hace en esta tienda de Gijón (Instagram / @lamejorcheesecake)
La mejor tarta de queso de España se hace en esta tienda de Gijón (Instagram / @lamejorcheesecake)
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Las tartas de queso han dejado de ser un mero postre para convertirse en un auténtico objeto de deseo. No hay restaurante que se precie que no haya tenido al menos una versión de este clásico en su carta; incluso iconos de la alta cocina han apostado por esta delicia para cerrar sus menús. Ahora, un nuevo concurso de alcance nacional se ha esmerado en buscar la mejor de todas ellas. Y la ha encontrado en la ciudad asturiana de Gijón.

Se llama Tres quesos y la preparan en la pastelería Muu Cheesecakes, una tienda especializada en este quesero postre que ha conseguido superar a propuestas llegadas de todo el país. Su receta se ha coronado como La Mejor Tarta de Queso de España® 2026 en la final de la primera edición de este campeonato nacional, celebrado este 3 de noviembre en El Puerto del Escondite, en Boadilla del Monte (Madrid).

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En esta reñida final han participado quince establecimientos finalistas, seleccionados entre los participantes en una fase previa celebrada del 8 al 25 de octubre. Todos ellos se enfrentaron en una cata a ciegas llevada a cabo por un jurado de expertos, que ha coronado a Muu Cheesecake como ganadora. El segundo puesto ha sido para la tarta de queso de Nola Gras, en Zaragoza, y el tercero, para Origen, de Ghio’s Burger Crafters, en Tenerife.

Tres quesos y un equilibrio perfecto

Esta receta nació en pleno centro de Gijón, más concretamente en la calle San Bernardo, donde se encuentra Muu Cheesecakes, el primer local especializado única y exclusivamente en tartas de queso de Asturias. La marca fue desarrollada por José Lobo y por el chef Diego Martínez, quienes comenzaron en el mundo de las hamburguesas antes de sumarse al boom de las tartas de queso.

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Diego describe su tarta ganadora como “una tarta tradicional”, solo que mejorada con una mezcla especial de tres quesos con la que buscaban llevar este clásico a otro nivel. “Queríamos presentar una receta tradicional, no queríamos ir con ninguna floritura; en Muu las tenemos muy buenas, como la de limón o como la de tiramisú, pero no dejan de ser otras tartas”.

La tarta de queso original de Muu Cheesecakes (Muu Cheesecakes)
La tarta de queso original de Muu Cheesecakes (Muu Cheesecakes)

Por el momento, han decidido mantener en secreto la combinación de quesos ganadora; aunque lo que sí podemos saber es que la clave está en el equilibrio entre los tres. “Evidentemente, uno de los tres es queso crema”, reconoce el cocinero. Los otros, explica, suman cada uno su carácter para conseguir una tarta menos dulce y más ‘quesera’. “Hemos utilizado un queso con un toque más curado y otro un poco más distinto. Reconoces sabor a queso al morder, sin que sea algo excluyente para los que odian los quesos fuertes. No utilizamos queso azul; hay tartas espectaculares que lo llevan, pero hay mucha gente a la que le echa para atrás”.

Como base, una capa de galleta que cambia con respecto a otras versiones clásicas: “Nosotros utilizamos galleta tipo Digestive; no utilizamos la galleta María que heredamos de la New York cheesecake. Nos aporta un toque más de sal, es un poco más contundente y tiene más sabor”. Una vez construida la base y mezclados los quesos, hornean la masa hasta conseguir el punto perfecto, “cremosa por dentro, sin pasarse”.

Una receta convertida en negocio

Muu nació hace poco menos de dos años y, desde entonces, se ha convertido en toda una referencia en lo que a este postre viral se refiere. Sus propietarios inauguraron la marca tras más de quince años de experiencia en la elaboración de tartas de queso horneadas al estilo americano, un postre que nació en su primer restaurante de hamburguesas, el ya cerrado Big Joe Café.

En 2019 lanzaron su primera tarta ‘diferente’, una tarta de queso de Tres Leches de Pría y caramelo que formó parte de la primera carta de postres de VACVNO, el nombre que sustituyó a Big Joe Café. En 2020, durante la pandemia, vino la de chocolate Jungly® y, tras ella, otras muchas más. “Nos empezó a picar el gusanillo”, explica Diego en su conversación con Infobae. En 2024 se animaron a coger un local y convertir su pasión por las tartas de queso en un negocio con nombre propio.

Desde Muu, preparan tartas tradicionales, algunas de sabores clásicos como el chocolate, la miel o el limón y una ‘Tarta Mutante’ que cambia su receta cada mes. “Nos permite jugar un poquito más y ahí está un poco la diversión y donde creemos que podemos tener más potencial, porque siempre hemos sido muy creativos”. Todas ellas están disponibles en diferentes formatos, que transitan desde la porción individual hasta la tarta Love, de 10 o 12 raciones, perfecta para compartir.

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