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Tres nuevos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra se exhibirán en el desfile del 12 de octubre por primera vez

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Tres vehículos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra se exhibirán por primera vez en la tradicional parada militar del 12 de octubre que recorre los madrileños Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos.

En concreto, los asistentes podrán ver de cerca dos de estos blindados en su versión de Infantería (VCI) y uno en su versión de Zapadores (VCZAP) pertenecientes a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión (BRILEG), según la documentación ofrecida por el Ministerio de Defensa.

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No es la primera vez que estos vehículos desfilan en una parada militar. Ya se exhibieron dos --uno en versión Infantería y otro Zapadores-- en la parada militar para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) en mayo, que en esta ocasión acogió Vigo.

El programa de los 8x8 ha causado tensiones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio de empresas Tess Defence, encargado de su desarrollo, debido a los sucesivos retrasos en las entregas de las unidades y diversas deficiencias técnicas.

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El departamento que dirige Margarita Robles ha exigido repetidamente al consorcio --controlado por Indra y participado por Santa Bárbara, Sapa y Escribano-- el cumplimiento de los plazos y ha advertido de posibles sanciones y multas millonarias. A finales de septiembre, Tess Defence entregó al Ejército de Tierra un nuevo lote y ha alcanzado ya el centenar de unidades entregadas de las casi 350 previstas.

MÁS DE 4.300 MILITARES Y MIEMBROS DE LAS FCSE

Un total de 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil participarán en la parada militar del 12 de octubre, que como es habitual estará presidida por los reyes Felipe VI y Letizia. De ellos, 3.850 son hombres y 530 son mujeres.

En el desfile motorizado se exhibirán 128 vehículos y 39 motos y en el aéreo participarán 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 de transporte, incluida la del salto paracaidista, y 32 helicópteros. También desfilarán 286 caballos, cinco perros y la mascota del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión, un chivo macho de dos años llamado 'Babieca'.

Además, los componentes de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) encargados del salto frente a la tribuna real son el sargento primero Pablo García Matanza, que actuará como 'saltador guía', y el cabo primero José Antonio Lago. El sargento primero Matanza ya saltó con la bandera nacional en el DIFAS de este año.

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