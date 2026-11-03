España

Un tren de mercancías descarrila en Martorell (Barcelona) y choca contra una locomotora: el maquinista ha sido hospitalizado

El tren estaba en plena maniobra cuando se produjo el incidente

Un viajero mira su teléfono móvil en la estación de Martorell, cerca de Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)
Un viajero mira su teléfono móvil en la estación de Martorell, cerca de Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)
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Tres vagones de un tren de mercancías han descarrilado y han chocado contra una locomotora en Martorell, según ha anunciado la Agencia Catalana de Noticias. El incidente no ha afectado a la circulación del servicio de Rodalies.

Sin embargo, el maquinista ha sido hospitalizado, tal y como ha podido saber La SER. Según ha informado Renfe, el convoy realizaba una maniobra cuando se produjo el descarrilamiento de los vagones.

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El accidente ocurrió en una vía privada de Cargill

Adif ha precisado que el suceso ha tenido lugar en la derivación particular de Cargill, una infraestructura de titularidad privada conectada con la red ferroviaria. Mientras, la locomotora afectada se encontraba en la vía REFIG, la red ferroviaria general, como ha afirmado EFE.

Los tres vagones salieron de la vía en ese punto y terminaron por impactar contra la locomotora. El maquinista ha acudido al hospital de acuerdo con el protocolo establecido por la compañía ferroviaria. Aunque Renfe ha indicado que el trabajador se encuentra bien.

*Noticia en ampliación

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