España

Roenlared da la bienvenida a su primer hijo y desvela cómo ha vivido los primeros días: “No recomiendo nada mi posparto, mi cuerpo necesitaba recuperarse”

La ‘influencer’ ha dado a luz a Sergio y ha compartido con sus seguidores el álbum de la llegada del bebé a casa

Roenlared
La nueva vida de Roenlared. (Instagram)
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Roenlared ya tiene en brazos a su primer hijo, al que ha llamado Sergio. Rocío Romero, nombre de pila de la creadora de contenido de 38 años que acumula más de un millón de seguidores en YouTube, ha puesto fin a días de incertidumbre en sus perfiles públicos al anunciar el nacimiento de su pequeño. Con la cercanía que siempre ha marcado su trayectoria digital, la madrileña reapareció para confirmar la llegada al mundo del recién nacido, al que cariñosamente apodó durante meses como ‘BebeEnLaRed’, poniendo fin a una discreta ausencia motivada por el desgaste físico del alumbramiento y la necesidad de volcarse en cuerpo y alma en sus primeros cuidados.

La noticia llegó acompañada de una profunda carga emocional que la propia comunicadora no dudó en verbalizar desde la primera línea. “He llorado demasiadas veces publicando este post. Lo primero, estamos bien, BebeEnLaRed está sano y es una auténtica piraña comilona”, arrancó explicando en una publicación que no tardó en llenarse de felicitaciones de amigos, compañeros de profesión y seguidores. Consciente de la expectación generada por su desaparición en redes tras salir de cuentas, Rocío se sinceró sobre el motivo que la llevó a pausar su actividad: “Perdón porque no he sido capaz de escribir ni publicar nada hasta ahora. Mi cabeza tenía un único foco y mi cuerpo necesitaba recuperarse”.

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Fiel a su estilo transparente y lejos de sumarse a las estampas idílicas que a menudo rodean la maternidad en internet, Roenlared quiso desmitificar por completo las primeras semanas tras el parto. Con su habitual toque de ironía, la ‘youtuber’ quiso dejar constancia del abismo existente entre el embarazo y el posparto: “Igual que me habéis visto tener un embarazo maravilloso, he de decir que mi posparto no lo recomiendo, 0/10 recomendado”.

El divertido encuentro de Sergio y Harlem

Superados los momentos más duros del postparto, la creadora confesó que recuperar el contacto con su comunidad era un paso que aguardaba con ilusión, sobre todo por poder compartir una de las estampas domésticas más especiales de su hogar. “Tenía MUCHAS ganas de sentirme con fuerzas para volver y contaros que Harlem y Sergio se han conocido y que para mí ha sido un pequeño sueño hecho realidad”, relató emocionada sobre la presentación oficial entre su mascota y el bebé, aunque sin perder la chispa humorística que la caracteriza: “Aunque creo que Harlem opina que por qué hemos metido en casa a un ser que llora por las noches. Bueno, pues hola vida, siendo madre de humano”.

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La llegada de Sergio culmina un camino vital que Roenlared compartió con total franqueza el pasado mes de abril, cuando reveló que se encontraba en el cuarto mes de gestación. En aquel aplaudido vídeo titulado Estoy embarazada, la madrileña, que mantuvo una relación de doce años con JPelirrojo y que ahora comparte su vida de forma discreta con su actual pareja, reflexionó abiertamente sobre la presión social en torno a la maternidad en las mujeres de más de treinta años.

Roenlared
La maternidad de Roenlared. (Instagram)

En aquella confesión, la ‘influencer’ argumentó que la maternidad debe ser siempre fruto de una decisión libre y meditada: “El hecho de que yo vaya a serlo no quiere decir que ahora yo piense que todo el mundo deba serlo. Si esto no hubiera pasado, mi vida seguiría siendo exactamente igual de válida”. No obstante, tras un largo diálogo interno y una charla íntima con su pareja, comprendió que su verdadero anhelo en esta etapa era “criar a una persona”. Hoy, ese proyecto compartido ya tiene nombre propio en el hogar de Collado Villalba, donde el pequeño Sergio no solo revolucionará la rutina de su perro Harlem, sino que compartirá juegos desde la cuna con su primo recién nacido, hijo de su hermano, cumpliendo el presagio festivo de Rocío cuando celebró que ambos compartirían una infancia prácticamente paralela.

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