Todas las casas en las que ha vivido el padre de Meghan Markle y que están siendo registradas por posible posesión de pornografía infantil 

Todos los registros de Thomas Markle. (Instagram)

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Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, se encuentra en el centro de una compleja investigación internacional por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Las pesquisas, que abarcan tres países, México, Filipinas y Estados Unidos, han dado un vuelco drástico en los últimos días tras confirmarse su traslado de urgencia a una residencia de ancianos especializada en el cuidado de la memoria en el estado de Florida, debido a un diagnóstico reciente de demencia. Esta condición médica y su reclusión institucional amenazan con paralizar las acciones de las agencias federales norteamericanas.

El caso estalló públicamente después de que su propio hijo, Thomas Markle Jr., interpusiera una denuncia formal ante las autoridades de Filipinas y el FBI tras haber descubierto, según su testimonio, cientos de imágenes de carácter ilícito almacenadas en dispositivos electrónicos de su progenitor. Mientras tanto, la duquesa Meghan Markle rompió el silencio a través de un comunicado donde se declaró “profundamente consternada”. En el documento, reveló que la verdadera razón de su distanciamiento histórico, iniciado antes de su boda en 2018, responde estrictamente a la necesidad de proteger a sus hijos tras haber tenido indicios previos sobre estas perturbadoras acusaciones.

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Por su parte, el exdirector de fotografía, de 82 años, ha calificado los señalamientos como “mentiras repugnantes” y ha negado de forma categórica haber poseído jamás material de abuso infantil, aunque admitió públicamente haber pagado por servicios sexuales durante su estancia en el extranjero. A nivel judicial, expertos en legislación estadounidense señalan que el ingreso de Markle en una unidad de Memory Care imposibilita que el FBI proceda con interrogatorios directos o que se evalúe una potencial extradición, ya que su deterioro cognitivo le impide renunciar conscientemente a sus derechos legales sin evaluaciones médicas independientes previas y aprobación de un tribunal.

México: el registro del trastero en Rosarito

Antes de su mudanza a Asia, Thomas Markle estableció su residencia habitual en una zona residencial de Rosarito, en el estado de Baja California. Con su posterior salida del país, el investigado dejó de sufragar los costes de mantenimiento de un espacio de almacenamiento que mantenía en el complejo Baja Storage, situado en la carretera libre Tijuana-Ensenada. Esta situación de impago y abandono propició la intervención de la Fiscalía General del Estado de Baja California, que ejecutó una orden de cateo en la unidad número 22.

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La casa de Thomas Markle. (Grosby Group)

Durante la inspección del almacén, los peritos forenses y agentes mexicanos aseguraron un cargamento que presuntamente vincula a Markle con las conductas delictivas denunciadas. Según Daily Mail, entre los objetos incautados se reportaron revistas de origen asiático, múltiples cintas de video en formato VHS y equipos de computación. Todo el material recolectado fue puesto a disposición y resguardo de la fiscalía federal mexicana para integrarse a las carpetas de investigación transnacionales y corroborar si existen más archivos que lo relacionen de forma directa con la red de pornografía infantil.

Filipinas: la denuncia familiar

En el año 2025, Markle trasladó su domicilio a la isla de Cebú, en Filipinas, donde permaneció hasta mayo de 2026. Fue precisamente en esta propiedad donde su hijo, Thomas Jr., aseguró haber hallado el material ilícito mezclado de forma deliberada entre recuerdos familiares antiguos y documentos personales. De acuerdo con las declaraciones del denunciante a la prensa británica, el impacto de lo descubierto le obligó a recurrir de inmediato tanto a la policía local como a las oficinas del FBI en los Estados Unidos.

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La investigación de Thomas Markle. (Grosby Group)

Actualmente, la Policía Metropolitana de la isla de Cebú lidera la investigación principal en territorio asiático tras obtener órdenes judiciales específicas para registrar minuciosamente la última vivienda conocida de Markle. Los agentes de seguridad filipinos han confiscado ordenadores portátiles, discos duros externos y otros soportes de almacenamiento digital que usaba de forma cotidiana. La justicia filipina mantiene abierta la causa, analizando bitácoras de conectividad y archivos encriptados en busca de pruebas definitivas sobre el origen y la distribución del material denunciado.

Estados Unidos: el traslado por salud a Florida

A su retorno a territorio estadounidense en mayo de 2026, la estancia de Thomas Markle ha estado marcada por un rápido declive físico y mental. Markle ya arrastraba graves secuelas en su salud debido a un ictus sufrido en el pasado y a la reciente amputación de su pierna izquierda. Al llegar a Florida, se alojó inicialmente en un complejo médico de rehabilitación especializado para el cuidado posoperatorio y terapia física. No obstante, una vez que trascendió mediáticamente el escándalo de las agencias policiales, las autoridades de la clínica le instaron a abandonar de inmediato las instalaciones hoteleras y asistenciales de lujo.

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El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Ante este desalojo forzoso y el agravamiento de su condición neurológica, su otra hija, Samantha Markle, coordinó de manera urgente su ingreso permanente en una residencia de ancianos especializada en demencia avanzada y cuidados de la memoria (Memory Care) ubicada en el mismo estado de Florida. El establecimiento cuenta con personal de enfermería permanente y estrictas medidas de vigilancia para el resguardo de la integridad de sus residentes. Políticamente y en la práctica procesal, este movimiento ha erigido una barrera legal infranqueable para los oficiales del FBI, extendiendo el proceso de manera indefinida.