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Meghan Markle rompe su silencio tras las acusaciones contra su padre por pornografía infantil: “Estoy profundamente angustiada”

La duquesa se ha pronunciado después de que su hermanastro denunciara el supuesto hallazgo de imágenes de abusos a menores en la vivienda de Thomas Markle en Filipinas

Meghan Markle y su padre Thomas Markle en una imagen de archivo.
Meghan Markle y su padre Thomas Markle en una imagen de archivo.
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Meghan Markle atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia familiar. La duquesa de Sussex ha reaccionado públicamente a las graves acusaciones que afectan a su padre, Thomas Markle, de 82 años, después de que su hermanastro, Thomas Markle Jr., asegurara haber encontrado material de pornografía infantil en la vivienda que este tiene en Cebú, Filipinas. Los hechos, que han sido recogidos por el diario británico The Sun, están siendo objeto de investigación, mientras las autoridades tratan de esclarecer lo sucedido.

“Estoy profundamente angustiada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que haya podido sufrir daños”, ha declarado Meghan en un comunicado remitido a la revista People.

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La esposa del príncipe Harry, lejos de dudar de la veracidad de la información, se ha puesto del lado de las presuntas víctimas, expresando así su preocupación por la posible existencia de víctimas y ha reclamado que la seguridad de los menores sea la prioridad.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en una imagen de archivo.
Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en una imagen de archivo.

La carta de 2018 que Meghan Markle ha vuelto a poner sobre la mesa

En su declaración, la duquesa ha hecho referencia a un antecedente que considera relevante para entender su relación con su padre. “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y a Protección Real y de Especialistas. Esa carta me fue compartida posteriormente. Contenía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre y me aseguraron que estaban siendo investigadas”, ha explicado.

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Meghan ha vinculado ese episodio con la decisión de mantener las distancias con Thomas Markle y evitar que tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet. “Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones de ciertas publicaciones durante años, cualquier distancia con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecían a una sola razón: protegerlos”, ha afirmado.

La duquesa también ha expresado su deseo de que las autoridades actúen: “Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”.

Según la información publicada por The Sun, Thomas Markle Jr., de 60 años, habría descubierto el material en la casa de su padre. El hombre aseguró al medio británico que había encontrado varias cajas con cientos o incluso miles de imágenes, además de vídeos y fotografías de menores. También afirmó haber localizado contenido almacenado en un antiguo teléfono móvil y en un ordenador.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Thomas Jr. explicó que decidió denunciar el hallazgo ante las autoridades. Según su testimonio, comunicó los hechos a la Policía y a organismos estadounidenses, entre ellos el FBI y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. The Sun informó de que el FBI había confirmado la recepción de una declaración jurada y que se preparaba para iniciar sus propias pesquisas. Asimismo, el medio señaló que en Filipinas se había constituido un equipo especializado para investigar el caso.

Por el momento, las acusaciones no deben confundirse con una condena ni permiten dar por probados los hechos denunciados. People informó de que había solicitado información al FBI y a la policía de la provincia de Cebú.

Thomas y Meghan Markle en una imagen de archivo.
Thomas y Meghan Markle en una imagen de archivo.

El conflicto supone también una ruptura definitiva entre padre e hijo, al menos por ahora. Thomas Markle Jr., que había cuidado de su padre durante sus problemas de salud, incluido el ictus que sufrió en 2022, aseguró que no volvería a hablar con él salvo que tuviera que declarar como testigo.

La relación entre Meghan y Thomas Markle está rota desde los meses previos a su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. Su padre estaba previsto que la acompañara al altar, pero finalmente no acudió tras la polémica por unas fotografías preparadas para los paparazzi y sus problemas de salud. Fue entonces el príncipe Carlos, hoy rey Carlos III, quien acompañó a Meghan parte del recorrido hacia el altar.

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