España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Moncloa)

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Hace un mes, desde la Moncloa ya trasladaban su esperanza sobre que la Cumbre Iberoamericana que se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre fuese una edición inédita. En aquel momento, el clima social y político de Madrid, sede del encuentro, era completamente distinto, ya que el adelanto electoral no se había producido. Con el 29-N poco más de 20 días después, este evento podría ser la última gran cita internacional de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Por tanto, el Ejecutivo aspira a proyectar al mundo la imagen de España como anfitriona de la “gran cita del multilateralismo”, en palabras del ministro Albares, con la presencia de algunos de los principales líderes.

La última cumbre de la Comunidad Iberoamericana, celebrada en Cuenca, Ecuador, fue muy decepcionante. Solo cuatro jefes de Estado acudieron, mientras que el resto de países, entre ellos España, enviaron a vicepresidentes o ministros de Exteriores en su lugar. Por ello, tanto Gobierno como Casa Real (presiden juntos el evento) quieren darle un giro de 180º y contar con la asistencia del máximo número de líderes internacionales. “Es muy importante”, deslizaban desde el entorno del presidente.

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No es ninguna novedad que los dos pesos pesados más cercanos a Pedro Sánchez son Claudia Sheinbaum, presidenta de México con la que se ha mejorado la relación en los últimos meses, y Lula da Silva, líder de Brasil que se juega el cargo este domingo contra Flávio Bolsonaro. Por el contrario, Javier Milei ha dejado claro esta semana que no tiene la mejor de las opiniones de su homólogo español, al calificarlo de “impresentable dictador” durante un acto en Madrid. La decisión que tome cada uno de ellos -que, en varios casos, se retrasará hasta el último momento- determinará el éxito o fracaso de la convocatoria.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llamado este miércoles "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo", ha expresado en su primer acto público en Madrid, en el que supone el tercer viaje del mandatario argentino al país en lo que va de año.

Mensaje de multilateralismo y apoyos clave en el aire

José Manuel Albares ha defendido que la Cumbre Iberoamericana de Madrid debe reforzar la posición conjunta de los 22 países de la comunidad ante un escenario internacional marcado por divisiones. Durante la presentación del Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará los días previos a la cita, Albares afirmó que una mayoría de los líderes ya confirmó su asistencia, aunque evitó precisar nombres. “Iberoamérica tiene que ser un actor clave” en el nuevo orden global, sostuvo.

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Claudia Sheinbaum resolverá “en los próximos días” si viajará a Madrid para participar en la Cumbre, según confirmó el canciller Roberto Velasco. “Todavía lo estamos definiendo”, declaró el funcionario al ser consultado. Las fuentes de la Moncloa consideraban especialmente importante que acudiera la mexicana. Según explican, el trabajo diplomático de los últimos meses, con el partido del Mundial que compartieron Felipe VI y Sheinbaum como imagen más representativa, ha sido clave para acercar ambos países y ha aumentado las opciones de que esté presente el próximo día 4.

La cumbre tendrá entre sus ejes la cooperación, la inclusión social, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Entre los confirmados, están el presidente de Chile, José Antonio Kast; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Ecuador, Daniel Noboa. Lula, que ha mostrado una clara sinergia con Sánchez en el pasado, aportaría un claro impulso internacional a la cita si logra ganar las elecciones y, por tanto, viajar a Madrid.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apoya el lema "no a la guerra" de Pedro Sánchez durante la I Cumbre España-Brasil.

Posibles ausencias muy relevantes

Argentina es uno de los miembros con más peso histórico y su presidente uno de los rostros más conocidos. Javier Milei estuvo en la capital española hace apenas unos días y aprovechó para mostrar su enorme rechazo al ejecutivo español. Con quien sí se reunió es con Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y peso pesado del PP. Ayuso le pidió personalmente al líder argentino que acudiera en noviembre a la cumbre, devolviendo la invitación que Milei le hizo a su país, a pesar de que depende del gobierno nacional de Pedro Sánchez. Para trasladar el mensaje de multilateralismo es clave contar con perfiles menos afines, como sería el caso de Milei o es el del chileno Kant.

Otra de las figuras más conocidas y con mayores diferencias con el presidente español es Nayib Bukele. La asistencia del mandatario salvadoreño parece prácticamente descartada después de que se comprometiera a no abandonar su país salvo en contadas ocasiones. Un compromiso similar adquirió Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, por lo que su presencia también está en el aire. A ellos se suma el caso de Delcy Rodríguez, antigua número dos de Nicolás Maduro y al frente de Venezuela tras la intervención de Donald Trump. Su nombre añade un elemento de especial interés a la cita en Madrid, ya que ha sido vinculada a informaciones sobre posibles casos de corrupción en España relacionados con el exministro José Luis Ábalos. Su eventual asistencia se convierte así en otra de las incógnitas de la cumbre.

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