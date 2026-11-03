Chakriwat, el hijo desterrado del rey de Tailandia, permanece en la UCI tras descubrirle diez tumores en el cerebro

Chakriwat Vivacharawongse, hijo del rey Rama X de Tailandia, en una imagen de sus redes sociales. (Facebook @chakriwatmed)

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La salud de Chakriwat Vivacharawongse, uno de los hijos del rey Rama X de Tailandia, atraviesa un momento delicado después de una compleja intervención cerebral. El médico, que lleva años residiendo fuera de su país y mantiene una relación distante con la familia real tailandesa, fue operado el pasado 27 de octubre para tratar las complicaciones derivadas de la neurofibromatosis tipo II (NF2) que padece. Durante la cirugía, que se prolongó durante seis horas, el equipo médico descubrió alrededor de diez tumores en el interior del cráneo.

La información sobre su estado ha sido trasladada a través de un comunicado publicado en su perfil de Facebook y compartido por su entorno. Según el parte, el doctor Regunath Kandasamy, encargado del caso, consiguió extirpar dos de los tumores, que medían 4,2 y 3 centímetros de diámetro. Una de estas lesiones había ejercido tal presión sobre una placa de titanio que ya tenía implantada que llegó a deformarla. Por ese motivo, el cirujano tuvo que sustituirla por una nueva malla craneal del mismo material.

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Chakriwat Vivacharawongse, hijo del rey Rama X de Tailandia, en una imagen de sus redes sociales. (Facebook @chakriwatmed)

Pese a la complejidad de la operación, las primeras noticias sobre su recuperación son esperanzadoras. El equipo médico ha destacado que Chakriwat conserva el habla completamente clara y la memoria intacta, dos señales especialmente importantes después de una intervención de estas características. Además, los especialistas han retirado los dos drenajes intracraneales que llevaba tras la cirugía y han decidido trasladarlo a una unidad especializada para comenzar una nueva etapa de recuperación.

Una rehabilitación intensiva tras la operación

El camino que tiene por delante todavía es exigente. Chakriwat deberá someterse a un programa intensivo de rehabilitación para recuperar la motricidad fina de los dedos y las manos, así como la fuerza en brazos y piernas. También trabajará el equilibrio y la capacidad para caminar, ya que la movilidad de sus extremidades aún no ha vuelto por completo a la normalidad.

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No obstante, el comunicado destaca la actitud con la que el médico ha afrontado las primeras horas después de despertar. Desde el primer día ha intentado mover las manos, ejercitar las extremidades y recuperar el habla. También ha retomado la lectura de contenidos médicos y se ha comunicado tanto en tailandés como en inglés.

Chakriwat Vivacharawongse, hijo del rey Rama X de Tailandia, y su pareja en una imagen de sus redes sociales. (Facebook @chakriwatmed)

“Desde que despertó el primer día, el doctor Chakriwat ha mostrado una determinación extraordinaria”, recoge el mensaje, que también señala la satisfacción de los profesionales que han participado en su tratamiento. Los doctores Regunath Kandasamy, Jagdeep Singh Nanra y Paul Puhalanthy Pandian se han mostrado satisfechos con los resultados de la intervención y consideran que las primeras señales son muy prometedoras.

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La neurofibromatosis tipo II es una enfermedad genética que provoca la aparición de tumores en el sistema nervioso. En el caso de Chakriwat, las sucesivas complicaciones han hecho que tenga que enfrentarse a diferentes episodios médicos y periodos de recuperación. En este proceso ha contado con el apoyo constante de su pareja, Nuj Novakhett, que ha permanecido a su lado y es la persona encargada de informar públicamente sobre su evolución mientras él no pueda hacerlo.

Una vida lejos de la familia real tailandesa

La situación personal de Chakriwat está marcada también por la historia de su familia. Es uno de los cinco hijos que el rey Rama X tuvo con su segunda esposa, la actriz Sujarinee Vivacharawongse. Sus hermanos son Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee y la princesa Sirivannavari.

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Rama X y Sujarinee contrajeron matrimonio en 1994, pero la unión terminó apenas dos años después. Según la versión difundida por la Casa Real, la ruptura se produjo por una infidelidad de ella. Tras el divorcio, Sujarinee y sus hijos quedaron apartados de la familia real y se instalaron fuera de Tailandia. Desde entonces, los cuatro hijos varones han permanecido alejados de la institución y tienen prohibido regresar al país, según la información publicada sobre su situación.

Chakriwat ha desarrollado su vida en Estados Unidos, donde se ha formado como médico y ha mantenido un perfil público vinculado especialmente a su enfermedad y a sus problemas de salud. Su pareja ha sido uno de sus principales apoyos durante este tiempo, acompañándolo en las consultas y los ingresos hospitalarios.

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Chakriwat Vivacharawongse, hijo del rey Rama X de Tailandia, y su pareja en una imagen de sus redes sociales. (Facebook @chakriwatmed)

En esta ocasión, además, el médico había pedido ayuda para poder afrontar el coste de la operación. Una circunstancia que vuelve a poner de manifiesto la distancia que existe entre él y su padre, de quien no ha recibido apoyo público ni económico durante este delicado episodio. Mientras tanto, su recuperación continúa centrada en superar las secuelas de la intervención y recuperar progresivamente la movilidad.