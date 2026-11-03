Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez no participarán en la cumbre iberoamericana de Madrid

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Madrid, 3 nov (EFE).- La cumbre iberoamericana que albergará España esta semana contará con la participación de 10 de los 22 líderes de los países que componen esta comunidad, y entre los ausentes estarán los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estos tres países estarán representados por sus correspondientes ministros de Exteriores, según ha informado este martes el Gobierno.

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Los países que acudirán al máximo nivel serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

En nombre de Colombia, Ecuador y El Salvador acudirán sus vicepresidentes, y del resto estarán presentes los ministros de Exteriores.

Pese a las ausencias, el Gobierno pone el acento en que todos los países estarán representados, y contrasta la presencia de 10 líderes con lo sucedido en la última cumbre iberoamericana, la celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024 y en la que solo participaron tres jefes de Estado: el rey; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. EFE

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