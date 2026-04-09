Los 10 aeropuertos más grandes del mundo y sus secretos mejor guardados

El ranking de los aeropuertos más grandes del mundo por superficie total revela las enormes dimensiones dedicadas a la aviación internacional (Composición Fotográfica)

En los últimos años, la experiencia de recorrer un aeropuerto puede ser abrumadora desde el punto de vista logístico. Para muchos viajeros, atravesar terminales de grandes dimensiones, recorrer pasillos repletos de tiendas y superar controles de seguridad implica un trayecto complejo.

El tamaño de los aeropuertos modernos, que supera ampliamente a los de generaciones anteriores, hace que cruzar de un extremo a otro pueda requerir casi tanto tiempo como un vuelo de corta distancia; en algunos casos, estos complejos cuentan con instalaciones equiparables a las de una pequeña ciudad. Responder a la pregunta de cuál es el aeropuerto más grande del mundo exige definir el criterio de medición: puede ser la superficie total, el número de pasajeros o la cantidad de vuelos.

De acuerdo con HowStuffWorks, el criterio utilizado para definir cuáles son los aeropuertos más grandes del mundo es la superficie total que ocupan, una medida que permite dimensionar la magnitud de estas terminales más allá del número de pasajeros o vuelos operados. Esta información se respalda en los registros de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Este parámetro permite comparar aeropuertos que, independientemente del flujo de pasajeros, ocupan espacios de dimensiones extraordinarias, incluyendo áreas de reserva, hangares, pistas adicionales y servicios complementarios. Así, el ranking reúne terminales de diferentes continentes, cada una con particularidades en su diseño, historia y función operativa.

Ranking de los 10 aeropuertos más grandes del mundo por superficie total

El listado de los aeropuertos más grandes del planeta revela la magnitud de las obras de infraestructura dedicadas a la aviación. A continuación, el ranking del décimo al primero:

El Aeropuerto Suvarnabhumi de Tailandia se extiende por 32,4 kilómetros cuadrados y es el principal terminal aéreo del país (YouTube: Tour From Home TV)

10. Suvarnabhumi International (BKK), Tailandia:

Con una superficie de 32,4 kilómetros cuadrados (12,5 millas cuadradas), esta edificación se sitúa en las afueras de Bangkok y es el principal aeropuerto del país.

Su diseño moderno facilita la gestión de un alto volumen de pasajeros tanto internacionales como domésticos.

Cairo International, en Egipto, ocupa el liderazgo como puerta aérea al norte de África con 37 kilómetros cuadrados de superficie (YouTube: Jimmy Visits World)

9. Cairo International (CAI), Egipto:

Ocupa 37 kilómetros cuadrados (14,3 millas cuadradas) y sirve como la principal puerta aérea al norte de África.

Es un centro estratégico para vuelos a Medio Oriente, África y Europa, con varias terminales y servicios.

El Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong destaca en Asia oriental por su conectividad global y sus 39,9 kilómetros cuadrados (YouTube: Shanghai James)

8. Shanghai Pudong International (PVG), China:

Con 39,9 kilómetros cuadrados (15,4 millas cuadradas), es el aeropuerto internacional más grande de Shanghái.

Opera como hub clave en Asia oriental y destaca por su conectividad global y su rápido crecimiento.

George Bush Intercontinental conecta Houston con numerosos destinos en América y ciudades internacionales clave a nivel global (YouTube: Dreams in the Air)

7. George Bush Intercontinental (IAH), Estados Unidos:

Ubicado en Houston, Texas, cubre 40,5 kilómetros cuadrados (15,6 millas cuadradas) y conecta con destinos a lo largo de América y varias ciudades internacionales.

Es fundamental para el tráfico aéreo del sur de Estados Unidos y uno de los principales puntos de ingreso al estado.

Beijing Daxing International en China impresiona por su diseño en forma de estrella y su capacidad para hasta 100 millones de pasajeros al año (YouTube: Reporterfy Media & Travel)

6. Beijing Daxing International (PKX), China:

Con 46,6 kilómetros cuadrados (18 millas cuadradas), esta terminal fue inaugurada en 2019 y es conocida por su diseño en forma de estrella.

Tiene capacidad para atender hasta 100 millones de pasajeros al año. Su estructura facilita el movimiento eficiente dentro de las instalaciones.

Washington Dulles International Airport es el principal acceso a la región capital de Estados Unidos y es reconocido por la longitud de su pista principal (YouTube: The Only Nolan)

5. Washington Dulles International (IAD), Estados Unidos:

Situado en Virginia, ocupa 48,6 kilómetros cuadrados (18,8 millas cuadradas) y es uno de los principales accesos a la región capital.

Su pista principal, de gran longitud, y la disposición estratégica de sus terminales lo posicionan como un nodo clave para vuelos de largo alcance y conexiones internacionales.

El aeropuerto Orlando International, construido sobre una antigua base militar, sirve como puerta de entrada a los parques y atracciones de Florida central (YouTube: AllEars.net)

4. Orlando International (MCO), Estados Unidos:

Abarca 53,8 kilómetros cuadrados (20,8 millas cuadradas) y se localiza en terrenos que anteriormente pertenecieron a una base militar.

Hoy es la puerta de ingreso para millones de turistas que visitan los parques temáticos y atracciones de Florida central, con infraestructuras adaptadas para un alto flujo de pasajeros y modernas áreas de servicios.

Dallas Fort Worth International destaca como uno de los mayores centros de vuelos nacionales e internacionales en el sur estadounidense, con terminales independientes para facilitar conexiones (YouTube: Yellow Productions)

3. Dallas Fort Worth International (DFW), Estados Unidos:

Con una superficie de 69,6 kilómetros cuadrados (26,9 millas cuadradas), es uno de los mayores centros para vuelos nacionales e internacionales en el sur del país.

Cada una de sus terminales está diseñada para funcionar casi como un aeropuerto independiente, lo que facilita conexiones eficientes y un movimiento fluido de pasajeros.

Denver International es el aeropuerto más extenso de Estados Unidos y el segundo del mundo, abarcando 135,7 kilómetros cuadrados con espacio disponible para expandirse (YouTube: 9NEWS)

2. Denver International (DEN), Estados Unidos:

Este aeropuerto alcanza los 135,7 kilómetros cuadrados (52,4 millas cuadradas), lo que lo convierte en el segundo más extenso del mundo y el primero en Estados Unidos.

Está rodeado de terrenos reservados para futuras ampliaciones y cuenta con una de las pistas más largas de América del Norte, lo que le permite recibir aviones de gran porte y soportar operaciones bajo condiciones climáticas extremas.

El aeropuerto King Fahd International en Arabia Saudita es el más grande del mundo, con 776 kilómetros cuadrados de superficie (YouTube: World of Explosive Facts)

1. King Fahd International (DMM), Arabia Saudita:

Lidera el ranking con 776 kilómetros cuadrados (299,5 millas cuadradas), una extensión que supera ampliamente a cualquier otro aeropuerto del mundo.

Incluye amplias áreas de reserva, instalaciones de servicios anexos y una terminal real exclusiva. Su tamaño monumental permite operaciones a gran escala, aunque no sea el más transitado en términos de pasajeros.

El crecimiento de estos aeropuertos refleja no solo el avance de la ingeniería y la logística, sino también la evolución del transporte aéreo global. Cada una de estas infraestructuras responde a necesidades concretas de conectividad, expansión urbana y desarrollo económico en sus respectivas regiones, mostrando cómo el tamaño se ha convertido en una variable estratégica dentro de la industria aeronáutica.