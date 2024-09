Carta, precios y primeras críticas del nuevo restaurante del ‘universo XO’ en el aeropuerto de Barajas: “Estás pagando el impuesto Dabiz Muñoz”

Todo sobre Hungry Club, el nuevo restaurante de Dabiz Muñoz en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Aena / Archivo)

El reconocido chef madrileño Dabiz Muñoz ha revolucionado el panorama gastronómico con la apertura de un nuevo restaurante en Madrid. Su nombre es Hungry Club, y su ubicación, además de su particular oferta culinaria, es una de sus más llamativas características. El nuevo proyecto del reconocido como mejor chef del mundo, que abrió sus puertas por primera vez durante la primera semana de septiembre, se encuentra en la Terminal T4 Satélite del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un proyecto único que el cocinero ha comenzado en colaboración con Avolta, la multinacional especializada en experiencias de viaje.

En este nuevo espacio culinario se pueden probar todo tipo de platos, algunas nuevas especialidades del chef madrileño, nunca antes vistas en sus menús, y otras ya muy conocidas. El puesto varía su oferta gastronómica constantemente, variando su propuesta en función del momento del día y adaptándose a desayunos, comidas o cenas. En su dinámica carta se pueden encontrar bocados de todo tipo, desde sándwiches, bocadillos y pizzas hasta ramen y sopas asiáticas, pasando por propuestas dulces como su ya mítica tarta de queso ‘de la Pedroche’. Todos estos platos se podrán probar in situ, ya sea en una de sus mesas o en su barra, así como en un take away adaptado a las necesidades de un espacio tan singular como este.

Esta novedad supone un paso más en la diversificación del universo XO, un proyecto liderado por el chef que, en los últimos cuatro años, no ha parado de crecer hasta abarcar casi cualquier recoveco del amplio espectro de conceptos de restauración. Todo nace a partir de DiverXO, la propuesta de alta cocina que le ha llevado al éxito internacional y a la que se suman otras opciones como RavioXO —una estrella Michelin—, StreetXO, el delivery GOXO o los foodtruck de Pollos Muñoz. A todo ello se han sumado otros retos, como el de llevar su cocina fuera de las fronteras españolas con la apertura de StreetXO en Dubái.

Los restaurantes de Dabiz Muñoz tienen precios muy diversos. DiverXo cuenta con el menú más caro de España: 365 euros sin bebida. Sin embargo, su último proyecto se define por ser algo más asequible

El de Barajas es solo el primero de una larga lista de locales Hungry Club que Dabiz Muñoz y sus socios planean inaugurar en distintos aeropuertos españoles durante los próximos meses. En concreto, el acuerdo entre Grupo UniverXO y Avolta recoge la apertura de otros ocho establecimientos en los aeródromos de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en Hungry Club y para mí ha sido increíble”, ha asegurado el chef sobre este nuevo proyecto. ”Por mi ritmo de vida, paso mucho tiempo en aeropuertos, conozco bien las dinámicas, el tempo, las prisas por no llegar y las horas muertas de un retraso. Viajo por los 5 continentes prácticamente cada año y llevo mucho tiempo estudiando cómo hacer algo que no se haya hecho nunca, una experiencia hedonista, dinámica y frenética con la calidad que nos imponemos nosotros mismos. Estoy muy feliz de que por fin este proyecto vea la luz”.

Qué se come y por cuánto en Hungry Club

Sorprender es la especialidad de Dabiz Muñoz, un objetivo que forma parte de su personalidad y que se traduce en los platos de este nuevo restaurante. En su carta, que abarca todas las comidas del día, se incluyen platos variados y novedosos, elaborados a base de ingredientes y combinaciones de sabores poco habituales.

En lo que a desayunos se refiere, el chef ha ideado platos como los ‘Huevos Voladores’, sándwiches de pan brioche y tostadas coronadas con huevos cocinados en diferentes versiones y combinados con ingredientes como el bacon o la stracciatela. Los precios de cada una de estas opciones de desayuno van desde los 15,40 euros hasta los 16,50 €.

Algunas de las propuestas de cocina internacional que ofrece el nuevo local del mejor chef del mundo son el laksa con langostinos (24,95 €), una sopa de fideos clásica de Malasia; el ramen seco frío de salmón (24,95 €); y dos tipos diferentes de perritos calientes (el american thai y el american china, por 13,95 euros). Además, su carta incluye varias opciones de pizzas, inspiradas en las cocinas coreana, mexicana e ibérica. El precio de cada una de ellas es de 22,50 euros.

Algunos de los platos del menú de Hungry Club, el nuevo restaurante de Dabiz Muñoz (NEW GESTION FOOD)

Asimismo, la oferta gastronómica incluye cuatro sándwiches con precios que parten desde los 14,25 € y alcanzan los 16, 50 con su bikini de costilla a la barbacoa. La cocina española no se queda fuera de la nueva carta de Muñoz, gracias a guiños como el que ocurre en la Spanish Burger Mediterránea (15,40 euros), un pincho de jugosa tortilla de patata dentro de un mollete y acompañado de salsas.

En la parte dulce, Muñoz ha querido incorporar postres que son auténticas tendencias en el mundo de la bollería, como son la bamba de nata versionada con cereales (4,95 euros) o el flat croissant (4,40 euros) con nubes de azúcar. No podía faltar su mítica tarta de queso ‘de la Pedroche’, una receta que puede degustarse por 16,95 euros.

Primeras reseñas de lo último del universo XO

Como suele ocurrir con los restaurantes del polémico cocinero madrileño, que generan grandes colas y expectación, Hungry Club también ha desatado la curiosidad de muchos. Para los que aún no han podido acudir a probar las novedades de Muñoz, algunos influencers gastronómicos ya se han adelantado a probar y compartir sus opiniones a través de vídeos en redes sociales como Instagram o TikTok.

Uno de los más virales ha sido el de Telmo Trenado, creador de contenido y fundador de la empresa de hamburguesas Hype. En su caso, el influencer pasó por la T4 y aprovechó para probar platos como su brioche con costillas a la barbacoa o su perrito caliente al estilo chino, todo ello acompañado de unas patatas waffle.

El creador de contenido comienza haciendo una observación sobre el servicio, asegurando que “tenían un poco de lío en la cocina, eran muchísimos y no iban muy rápido”. A continuación y tras probar cada plato, Telmo daba su aprobado al perrito caliente y al postre, aunque no se muestra convencido con los sándwiches. “Lo único que se salva es el pan”; señala.

Tampoco se ha querido quedar sin probarlo Rupo Benarroch, el influencer gastronómico tras la cuenta de TikTok @breakfastalwayswins. En su caso, solo pudo degustar aquellos platos servidos durante el desayuno, una experiencia que compartió con sus seguidores dando su honesta opinión. “Bueno está, buenísimo”, recalca el tiktoker, “pero estás pagando el impuesto Dabiz Muñoz y el impuesto del aeropuerto”, señala tras enseñar el ticket de su desayuno; 25 euros en total.