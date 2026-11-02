España

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 2 de noviembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,45 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

El nivel de agua almacenada en los embalses de España se sitúa en un 56,75 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto quiere decir que la captación de este recurso natural en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

PUBLICIDAD

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 2 de noviembre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 31.809 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 56,75 %.

Variación de hace una semana: -253 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,45 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.910 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,58 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 68,81%.

Aragón: 44,31%.

Asturias: 53,22%.

C. Valenciana: 39,37%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 29,91%.

Castilla-La Mancha: 56,88%.

Cataluña: 66,04%.

Comunidad de Castilla y León: 45,66%.

Extremadura: 62,84%.

Galicia: 49,04%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 24,63%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

PUBLICIDAD

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de noviembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de noviembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 2 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 2 de noviembre

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Valencia

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Pronóstico del clima en Barcelona este 2 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Pronóstico del clima en Barcelona este 2 de noviembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”