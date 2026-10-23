“¡Que alguien los saque!”: el dramático momento de Omar Sánchez en ‘Supervivientes All Stars’ tras perder el conocimiento bajo el agua

Omar Sánchez sufre un desmayo en Supervivientes All Stars. (Mediaset España)

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“¡Que alguien los saque!”. El grito de alarma ha interrumpido uno de los juegos más emblemáticos de Supervivientes All Stars 3 y ha desatado momentos de auténtica angustia en la última gala del reality de Telecinco. Omar Sánchez ha perdido el conocimiento mientras participaba en la prueba de apnea, una situación que ha obligado a sus compañeros a lanzarse al agua para auxiliarlo y a la dirección del programa a cortar la emisión de las imágenes por su delicadeza.

Todo ha ocurrido durante el reto de recompensa grupal, en el que los concursantes debían sumergirse por turnos y sumar sus tiempos de inmersión para conseguir distintos premios. Omar ha sido uno de los últimos en participar. Para mantenerse estable frente al oleaje, el canario se ha sujetado a uno de los palos de la estructura, pero, al acercarse a los tres minutos bajo el agua, ha comenzado a realizar movimientos que han hecho saltar todas las alarmas.

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El superviviente ha intentado salir a la superficie, aunque no ha conseguido hacerlo por sus propios medios y ha terminado desmayándose durante unos instantes. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, sus compañeros han acudido rápidamente en su ayuda, mientras desde la playa María Lamela les instaba a sacarlo del agua. La gravedad de la escena ha llevado al equipo a interrumpir la conexión con Honduras.

Omar Montes ha sufrido un percance en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Desde el plató de Madrid, Jorge Javier Vázquez ha seguido el incidente con evidente preocupación y ha explicado la decisión de retirar las imágenes. “Vamos a estar muy pendientes de Omar. Hemos quitado las imágenes porque no hacía falta verlas”, ha comunicado a los espectadores, mientras la incertidumbre se apoderaba de la gala.

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El susto ha llegado después de que Ivana Icardi también sufriera un pequeño contratiempo durante su turno. La argentina, que había aguantado más de tres minutos sumergida, pareció perder momentáneamente el control de su cuerpo, aunque enseguida confirmó que se encontraba bien. La situación de Omar, sin embargo, ha requerido una intervención más delicada y la asistencia del equipo médico.

Omar ya está de vuelta y agradece a todo el equipo de médicos la ayuda👏 🏝️ #SVGala7 🔵 https://t.co/1KU6evnM4q https://t.co/zVwdALc8RZ — Supervivientes (@Supervivientes) October 22, 2026

Omar Sánchez reaparece tras el susto y tranquiliza a su familia

Después de unos minutos de publicidad, el presentador ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los seres queridos del concursante. “Tranquilidad para los familiares de Omar Sánchez”, ha anunciado antes de dar paso a María Lamela, que ha confirmado desde Honduras que el canario estaba consciente y acompañado por el doctor. Según ha explicado la presentadora, se había mareado por el esfuerzo y la dureza de la prueba.

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Tras el susto de Omar Montes, los concursantes de 'Supervivientes' han celebrado que esté bien. (Mediaset España)

La calma ha regresado definitivamente cuando Omar ha reaparecido ante las cámaras para explicar cómo se encontraba. “La verdad es que ha sido un gran susto. Tú sabes que yo siempre lo doy todo en las pruebas y esta vez no iba a ser menos”, ha reconocido, agradeciendo después la actuación de los profesionales que le habían atendido.

“Desde aquí quiero dar las gracias al equipazo que tenemos en Supervivientes por rescatarme y por cuidarme”, ha añadido. También ha aprovechado su intervención para dirigirse directamente a su familia: “Decirle a mi familia que estoy bien, que estoy bien cuidado y que vamos a seguir dándolo todo”.

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