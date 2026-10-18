Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 19 al jueves 22 de octubre: Rafael se enfrenta a la peor noticia y Atanasio descubre la verdadera identidad de Genaro

Rafael no sabe si Lucas sigue respirando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Guardar

Los secretos más oscuros de los habitantes de Valle Salvaje amenazan con salir a la luz en una semana marcada por las confesiones, los enfrentamientos familiares y la angustia. Victoria se encuentra en una situación límite después de revelar a Mercedes que asesinó a Pilara, mientras el futuro de su amistad queda en manos de la duquesa. Al mismo tiempo, la salud del pequeño Lucas empeora hasta el punto de que Rafael teme perderlo y un descubrimiento sobre la verdadera identidad de Genaro puede cambiar por completo la vida de Bárbara.

La semana estará marcada también por la rebelión de Alejo frente a los planes matrimoniales de su familia y por los intentos de Victoria de conseguir que José Luis acepte casarse con Enriqueta. Estos son los principales acontecimientos de los capítulos 507 al 510, que se emitirán de lunes a jueves. El viernes 23 de octubre no habrá capítulo de ‘Valle Salvaje’ debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias.

PUBLICIDAD

Capítulo 507 del lunes 19 de octubre

Victoria intenta explicar a Mercedes por qué acabó con la vida de Pilara. La duquesa asegura que actuó por amor a José Luis, pero sus argumentos no convencen a su amiga, que deberá decidir si puede perdonarla después de conocer semejante verdad. La situación deja a Victoria en una posición de máxima vulnerabilidad, sin saber qué consecuencias tendrá su confesión.

Victoria confiesa a Mercedes el mayor de sus crímenes en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Enriqueta se muestra especialmente frágil ante Braulio, que trata de animarla después de sus últimos desencuentros. En la Casa Grande, Manuela mantiene ante Rafael su versión de lo sucedido con Alejo, para desesperación del joven y de Luisa.

PUBLICIDAD

Don Hernando quiere acelerar los preparativos de la boda, pero Alejo se niega a aceptar el matrimonio que pretenden imponerle. José Luis respalda esa decisión y llega a plantearle una alternativa humillante: que se case con Manuela y mantenga a Luisa como amante.

Rosalía, por su parte, busca consuelo en Leonor por la delicada situación de Lucas. Las noticias médicas siguen siendo preocupantes, aunque Rafael continúa confiando en ella.

En las cocinas, Francisco consigue abrir el misterioso baúl y descubre una planta y un reloj en su interior. Además, Genaro da un paso adelante con Bárbara: después de anunciar que se marchará, la joven le pide que se quede y ambos terminan besándose.

PUBLICIDAD

Genaro besa a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 508 del martes 20 de octubre

La preocupación por Lucas aumenta cuando Matilde llega con noticias alarmantes sobre su estado. El pequeño se encuentra cada vez peor y su familia teme que no consiga superar la enfermedad. José Luis descarga su ira contra Rosalía y llega a amenazarla con hacerle pagar cualquier consecuencia que pueda sufrir el bebé.

Rafael vive momentos de enorme angustia. Tras la muerte de Adriana y la revelación de la verdad sobre el intercambio de los bebés, la posibilidad de perder también a Lucas se convierte en su mayor temor.

En paralelo, Alejo insiste en defender su amor por Luisa y le promete que nada podrá separarlos. Sin embargo, su desafío provoca una reacción inesperadamente dura de Hernando, que no está dispuesto a renunciar a sus planes matrimoniales.

PUBLICIDAD

Victoria necesita a Mercedes en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Victoria continúa intentando justificar el asesinato de Pilara ante Mercedes. Para ello, compara sus actos con lo que la duquesa hizo contra Dámaso, aunque Mercedes rechaza que ambas situaciones sean equivalentes. Mientras tanto, Enriqueta exige avances en el acuerdo que le permitiría casarse con José Luis.

En la Casa Pequeña, Matilde sospecha que ha ocurrido algo entre Bárbara y Genaro. La joven no sabe cómo explicar el beso que han compartido. Además, Amadeo empieza a fantasear con las posibilidades que podría ofrecer la misteriosa planta encontrada en el baúl.

Capítulo 509 del miércoles 21 de octubre

Atanasio avanza en sus pesquisas sobre el pasado de Genaro y finalmente descubre la verdad: el supuesto lacayo es en realidad don Genaro de Salazar, comisario de la Santa Inquisición. El hallazgo preocupa profundamente a Atanasio y Matilde, especialmente por la relación que el recién llegado está desarrollando con Bárbara, que desconoce su verdadera identidad.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Victoria se interesa por la salud de Lucas, pero José Luis reacciona con hostilidad y termina echándola del palacio. La situación de la antigua duquesa se complica justo cuando más necesita el apoyo de quienes la rodean.

José Luis echa a Victoria de palacio en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Manuela continúa adelante con la boda pese a la negativa de Alejo. Braulio le reprocha su frialdad y su falta de consideración hacia los sentimientos del joven y de Luisa. Alejo, por su parte, mantiene su desafío a Hernando.

La tensión también se traslada a Rosalía, que vuelve a ser humillada por José Luis. Y, cuando Rafael intenta afrontar la enfermedad de su hijo, recibe una noticia devastadora que amenaza con hundirlo todavía más.

PUBLICIDAD

Capítulo 510 del jueves 22 de octubre

Hernando decide intervenir directamente en la relación de Alejo y Luisa. El marqués se presenta ante la joven y la amenaza para dejar claro que no permitirá que sus sentimientos por Alejo frustren el matrimonio con Manuela. Luisa tendrá que decidir cómo enfrentarse a una presión que no deja de aumentar.

Victoria, entretanto, intenta forzar una solución al conflicto con Enriqueta y coloca a José Luis entre la espada y la pared para conseguir que acepte casarse con la viuda.

Rosalía confiesa a Leonor que se ha enamorado de Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Pero el momento más dramático llegará junto a Lucas. La salud del bebé es tan delicada que se plantea administrarle la extremaunción, una posibilidad que Rafael se niega a aceptar. Desesperado, el duque toma al pequeño en brazos e intenta comprobar si sigue respirando, pero el pequeño no consigue sobrevivir.

PUBLICIDAD