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Ángel Illescas, floricultor: “Ya ha empezado la campaña del ciclamen, una de las plantas más bonitas del otoño”

El especialista explica cómo cuidar esta planta para que se mantenga sana y crezca con vitalidad

Planta de inviertno y otoño
Ciclamen. (Wikimedia commons)
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Otoño es, sin duda, una de las mejores épocas del año para adentrarse en el mundo de la jardinería. Durante esta estación se dan las condiciones ideales para que decenas de especies crezcan fuertes y vitales.

Una de las personas que conoce este fenómeno de cerca es Ángel Illescas, un floricultor que publica contenido divulgativo en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@angelillescasnombela), ha explicado las características de esta planta.

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“Ya tenemos aquí una de las plantas más bonitas del otoño y del invierno, el ciclamen. Ya ha comenzado la campaña de esta maravillosa planta que nos va a acompañar durante los meses más fríos del año”, afirma el especialista.

El ciclamen, una explosión de color para los días fríos

Rojas, rosas, blancas, moradas e incluso con pétalos de dos tonalidades. Las flores del ciclamen ofrecen una amplia variedad de colores que permite dar vida a balcones, terrazas y rincones del hogar cuando el paisaje empieza a perder parte de su color. Ángel Illescas destaca precisamente esa diversidad, con variedades para todos los gustos y una ventaja añadida: con los cuidados adecuados, esta planta puede mantener sus flores durante meses.

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Para conseguirlo, hay dos aspectos que son clave. El primero es la temperatura. El ciclamen prefiere los ambientes frescos y no lleva bien el calor intenso, por lo que es mejor mantenerlo alejado de los radiadores y de las habitaciones demasiado calurosas. El segundo es el riego, ya que el exceso de agua puede pudrir sus raíces y su tubérculo. Lo recomendable es mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcarlo, y utilizar una maceta con buen drenaje.

@angelillescasnombela ¡ARRANCA LA CAMPAÑA DEL CICLAMEN! 🌸🍂 ¿Flores lisas o bicolores? ¡Hoy vosotros elegís! #viral #parati #angelillescas #viverosviral #flores ♬ sonido original - Angel Illescas Nombela

Dónde colocar el ciclamen para que dure más tiempo

Elegir bien el lugar en el que se coloca el ciclamen también influye en su conservación. Lo ideal es buscar un espacio fresco y luminoso, pero sin exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. En el interior, conviene evitar las zonas próximas a fuentes de calor, mientras que en el exterior hay que protegerlo de las heladas intensas.

También es importante retirar las flores marchitas y las hojas que se hayan deteriorado para favorecer el buen estado de la planta. Para hacerlo, lo más recomendable es eliminar los tallos desde la base, con cuidado de no dañar el resto. Así, el ciclamen podrá seguir luciendo sus flores durante más tiempo y mantener su atractivo a lo largo de la temporada.

Cómo conseguir que el ciclamen vuelva a florecer

Aunque el ciclamen destaca por sus flores durante los meses fríos, su ciclo no termina cuando estas se marchitan. Después de la floración, la planta puede entrar en un periodo de reposo durante el que pierde parte de sus hojas. Este proceso es natural y no significa necesariamente que se haya secado o que haya que desecharla.

Si se quiere conservar para la siguiente temporada, conviene reducir el riego a medida que las hojas amarillean y dejar que el sustrato se seque parcialmente, sin abandonar por completo sus cuidados. Cuando vuelva a mostrar signos de crecimiento, se puede recuperar el riego de forma gradual. Así, el ciclamen podrá volver a desarrollar hojas y flores cuando las condiciones sean favorables.

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