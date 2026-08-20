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Jueza tomó importante decisión sobre declaración de Andrés Pastrana sobre su relación con Jeffrey Epstein: el proceso llegará a la Corte Constitucional

La jueza Carol Benavides Triana falló a favor del expresidente Andrés Pastrana en segunda instancia, por lo que ya no deberá responder las preguntas

El expresidente colombiano Andrés Pastrana compartió el fallo en segunda instancia en su cuenta oficial de X - crédito Giorgio Viera/EFE
El expresidente colombiano Andrés Pastrana compartió el fallo en segunda instancia en su cuenta oficial de X - crédito Giorgio Viera/EFE
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El 29 de junio de 2026, se conoció que el expresidente Andrés Pastrana debía responder 33 preguntas sobre su posible vínculo con Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Jean-Luc Brunel, personas implicadas en una red internacional de explotación y tráfico sexual.

Sin embargo, el expresidente Andrés Pastrana confirmó en su cuenta oficial de X que el Juzgado de Circuito Penal 001 de Bogotá Adolescentes, por medio de la jueza Carol Benavides Triana, falló a su favor en segunda instancia, por lo que ya no deberá responder las preguntas.

“La jueza Carol Benavides Triana le ha dado la razón al ciudadano Andrés Pastrana y negado las pretensiones de las señoras Ana Cristina Restrepo y Ana Bejarano, para quienes deja una lección de ejercicio del periodismo consignada en el fallo. (Juzgado de Circuito Penal 001 Bogotá Adolescentes Función de Conocimiento) (sic)”, señaló el exmandatario (1998-2002).

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Andrés Pastrana - crédito @AndresPastrana_/X
Andrés Pastrana confirmó en su cuenta oficial de X que el Juzgado de Circuito Penal 001 de Bogotá Adolescentes, por medio de la jueza Carol Benavides Triana - crédito @AndresPastrana_/X

El abogado Julián Quintana confirmó en su cuenta oficial de X el fallo y le envió un mensaje directo a la abogada Ana Bejarano.

“Señora Ana Bejarano le ganamos. Sea buena perdedora. Quisieron utilizar la justicia para enlodar el nombre del expresidente Andrés Pastrana y no lo lograron. La justicia las paró en seco: REVOCÓ la tutela y NEGÓ el amparo solicitado (sic)”, afirmó.

Según el jurista, no lograron convertir la tutela presentada en un instrumento para obligar a un ciudadano a responder lo que, de acuerdo con el abogado Julián Quintana, no estaba jurídicamente obligado a contestar.

“No pudieron convertir una tutela en un instrumento para obligar a un ciudadano a responder lo que jurídicamente no estaba obligado a contestar. El fallo habla por sí solo”, señaló el abogado.

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Julián Quintana - crédito @julianquintanat/X
El abogado Julián Quintana confirmó en su cuenta oficial de X el fallo y le envió un mensaje directo a la abogada Ana Bejarano - crédito @julianquintanat/X

Por este motivo, la abogada Ana Bejarano confirmó que el proceso llegará a la Corte Constitucional para que el alto tribunal determine si el expresidente Andrés Pastrana debe responder las preguntas formuladas y evalúe si son de interés público.

“Claro, doctor Julián Quintana. Nosotras ganamos la primera y ustedes la segunda. Ahora le pediremos a la Corte Constitucional que decida si las preguntas que le formulamos al expresidente Andrés Pastrana sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein son o no de interés público (sic)”, señaló la abogada.

Ana Bejarano recordó que el 7 de mayo de 2026 presentaron un derecho de petición para que el exmandatario respondiera las 33 preguntas. Ante la negativa, decidieron interponer una tutela que ganaron en primera instancia, lo que ordenó al exmandatario a responder las preguntas.

“El expresidente nunca contestó. Por eso presentamos una tutela. Ganamos en la primera instancia. El juzgado cuarto penal municipal para adolescentes con funciones de control de garantías de Bogotá le ordenó al expresidente contestar las preguntas. El expresidente nunca cumplió la orden del juzgado, a pesar de abrirse un incidente de desacato”, explicó Bejarano.

Ana Bejarano - crédito @AnaBejaranoRG/X
Ana Bejarano recordó que el 7 de mayo de 2026 presentaron un derecho de petición para que el exmandatario respondiera las 33 preguntas - crédito @AnaBejaranoRG/X

La abogada explicó que el fallo en segunda instancia revocó la decisión al “considerar que esos hechos son de interés público, pero también privados”, sin establecer, según Ana Bejarano criterios para encontrar una diferencias, motivo por el cual confirmó que argumentarán ante la Corte Constitucional “ese, entre otros errores judiciales” con el propósito de que revisen el caso.

Ana Bejarano afirmó que corresponde a la Corte Constitucional y a la sociedad colombiana decidir si es “lícito” preguntar al expresidente Andrés Pastrana por sus supuestos vínculos en el caso Jeffrey Epstein.

“Que sea la más alta Corte de la nación y la sociedad colombiana las que decidan si es lícito preguntarle a un expresidente por sus vínculos con la más grande y poderosa red de tráfico sexual de menores que ha conocido la humanidad (sic)”, indicó Ana Bejarano en su cuenta oficial de X.

Ana Bejarano - crédito @AnaBejaranoRG/X
Ana Bejarano afirmó que corresponde a la Corte Constitucional y a la sociedad colombiana decidir si es “lícito” preguntar al expresidente Andrés Pastrana por sus supuestos vínculos en el caso Jeffrey Epstein - crédito @AnaBejaranoRG/X

El exmandatario figura al menos 57 veces en documentos desclasificados por Estados Unidos, según un expediente judicial que respalda el requerimiento. Estas menciones forman parte de más de tres millones de archivos publicados el 30 de enero de 2026 por orden del Congreso estadounidense.

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