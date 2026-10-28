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Qué significa la marcha a la vista: la orden que no recibió el maquinista del AVE que terminó chocando contra el Iryo

El protocolo ferroviario establece cómo deben circular los trenes cuando se produce una incidencia que afecta a la seguridad de la vía

Accidente de tren en Urda, Toledo. (Juanma Jiménez / Europa Press)
Accidente de tren en Urda, Toledo. (Juanma Jiménez / Europa Press)
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El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) ha vuelto a poner el foco en los protocolos de seguridad que deben seguir los trenes cuando se produce una incidencia en la circulación. El choque entre un AVE de Renfe y un convoy de Iryo ha dejado numerosos heridos y ha movilizado a los equipos de emergencia, entre ellos bomberos, efectivos de Protección Civil y varias unidades sanitarias.

Según fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible citadas por Europa Press, el siniestro se produjo después de que el centro de control de Adif en Atocha autorizara a varios trenes a recuperar la marcha normal tras una avería en el sistema ferroviario. La incidencia se registró a las 8:32 horas en la provincia de Toledo y obligó a detener seis trenes en un tramo de 90 kilómetros. Ocho minutos después, el operador permitió que reanudaran la circulación. Aproximadamente a las 8:53, se produjo el impacto entre ambos.

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Durante la comparecencia oficial, celebrada a las 15:00 horas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que se produjo una caída del sistema de control LZB. Ante una incidencia de este tipo, el AVE debería haber reanudado la circulación en el modo marcha a la vista.

Qué es el modo de conducción marcha a la vista

La marcha a la vista es un régimen de circulación que se aplica cuando existe la posibilidad de que haya algún obstáculo o peligro en la vía y el tren debe avanzar con especial precaución. En estas circunstancias, el maquinista tiene que regular la velocidad de forma que pueda detener el convoy ante cualquier obstáculo que encuentre durante el recorrido.

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Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), ha dejado al menos 10 fallecidos, según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.

A diferencia de otros modos de conducción, la marcha a la vista no establece por sí misma una velocidad concreta, aunque hay una premisa clara. Según explica la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria la “velocidad de 40 km/h no debe superarse en ningún caso”.

Óscar Puente también lo ha corroborado en la comparecencia. “Se toma la decisión de que se reanude la marcha, no como debería en todo caso, si es que se reanuda, en lo que se denomina como marcha a la vista, es decir, a una velocidad que permita al maquinista detener el tren ante cualquier circunstancia que haya en la vía. Por lo tanto, a una velocidad muy baja que tiene, además, una limitación máxima a 40 kilómetros por hora”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece tras el accidente ferroviario en Urda. (Eduardo Parra / Europa Press)
Óscar Puente comparece tras el accidente ferroviario en Urda. (Eduardo Parra/Europa Press)

No significa que el tren deba circular obligatoriamente a 10, 20 o 40 kilómetros por hora, sino que debe avanzar a una velocidad que permita frenar a tiempo si aparece un obstáculo. Por este motivo, las condiciones de la vía, la visibilidad y la capacidad de frenado del tren son factores determinantes para decidir a qué velocidad se puede circular con seguridad.

Por tanto, el maquinista debe tener en todo momento el control suficiente para detener el tren dentro del tramo de vía que puede ver desde la cabina. Si la visibilidad es reducida o las condiciones de circulación dificultan detectar un obstáculo con antelación, tendrá que disminuir la velocidad para garantizar que puede frenar a tiempo. La dificultad reside precisamente en calcular esa distancia, ya que un tren necesita un espacio considerable para detenerse por completo.

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