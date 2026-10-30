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Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 30 de octubre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
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Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

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Y es que después de la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los grandes retos es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al plasmar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

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Los libros más buscados en Amazon

Una corte de armonía rota

Autor: Sarah J. Maas

Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos: 80 acertijos de lógica y asesinatos (Voces de hoy)

Autor: Manuel Garand

Todo bajo control, menos tú (ESPASA NARRATIVA)

Autor: Megan Maxwell

Un Asesinato Por Navidad: Calendario de Adviento de Enigmas de Lógica para Adultos y Jóvenes: 24 días, 48 Pruebas y 49 Sospechosos

Autor: Sanrig

Todas las noches, todas las ciudades: Los Valles Tranquilos (Áncora & Delfín)

Autor: Dolores Redondo

La hipótesis más peligrosa (Hispánica)

Autor: Arturo Pérez-Reverte

A Court of Splintered Harmony: The Valkyrie Cycle, Movement I: 6 (A Court of Thorns and Roses)

Autor: Sarah J. Maas

El hombre ideal (Novela)

Autor: La Vecina Rubia

NAVIDAD, SANGRIENTA NAVIDAD: Calendario de Adviento de Enigmas de Lógica para Adultos y Jóvenes - Pasatiempos de misterio y true crime para adultos.

Autor: Daniel Vergel

La hora antes del alba: Premio Planeta 2026 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Isabel Allende

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Radiografía de los lectores españoles

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (Pedro Anza/CUARTOSCURO.COM)
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (Pedro Anza/CUARTOSCURO.COM)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

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