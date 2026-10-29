Qué trayectos de tren están cancelados tras el accidente en Toledo y cuáles son las alternativas que conectan con Andalucía

Una pasajera consulta su teléfono en la estación de tren en medio de los retrasos y cancelaciones de trenes (REUTERS/Marcelo del Pozo)

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El accidente ferroviario de Toledo, en el que han perdido la vida 69 personas y más de 80 están heridas, ha supuesto un nuevo golpe para la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Nueve meses después del descarrilamiento en Adamuz, la línea vuelve a estar cortada.

Renfe, Iryo y Ouigo anunciaron a última hora de la tarde del miércoles que cancelaban la venta de billetes en el Corredor Sur para las próximas semanas. En el caso de Renfe, la compañía ha informado que no se podrán comprar billetes de tren hasta el 13 de diciembre. Por su parte, Iryo lo hará hasta el 9 de noviembre y Ouigo hasta el día 2 de noviembre. Esta cancelación afecta a los usuarios que tenían pensado comprar un pasaje para los próximos días y a aquellos que ya contaban con un billete que tendrán que reclamar, ya que no es posible realizar el viaje en tren a su destino hasta que se restablezca la circulación en la vía.

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¿Qué trenes están cancelados?

La suspensión de las rutas afecta tanto a aquellos trenes que salen de Madrid a Andalucía como a aquellos que conectan a esta comunidad con Valencia y Barcelona. Por tanto, se encuentran cancelados todos aquellos trayectos de alta velocidad que tenían como destino o inicio Sevilla y Málaga (con posibles paradas en Córdoba, Granada y demás puntos intermedios).

Una mujer pasa junto a una pantalla informativa que muestra la cancelación de los servicios ferroviarios (REUTERS/Susana Vera)

Alternativas para llegar a Andalucía tras la cancelación por el accidente ferroviario

Dada esta cancelación de los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía con Madrid, Valencia y Barcelona, las opciones alternativas pasan por coche, avión o autobús.

- Avión con destino al aeropuerto más cercano al destino previsto. Iberia ha fijado un tope en los precios de sus billetes para los que tengan que comprar de última hora un trayecto que tenían previsto en tren y ha reforzado sus vuelos. Por su parte, Air Europa ha anunciado también vuelos adicionales.

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- Viajar en autobús. Desde Madrid existen varias opciones para ir en bus a algunas de las capitales o ciudades andaluzas, como Córdoba, Málaga, Sevilla o Granada. Suelen existir varios horarios y las rutas pueden durar entre cuatro y seis horas, aproximadamente. La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha explicado que algunas de sus empresas asociadas han multiplicado por cinco las plazas disponibles en determinados trayectos.

En el caso de que el trayecto sea desde o hasta Barcelona o Valencia, no hay autobuses directos y habría que hacer uno o dos transbordos.

- Rutas en coche. Tras el accidente en Toledo, han surgido varias iniciativas para compartir coche entre aquellos que se verán afectados los próximos días. También existen las páginas para compartir vehículo como Blabacar o Amovens, en las que se pueden buscar aquellos viajes que más se ajusten a las necesidades de cada persona.

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Los viajes en tren que sí se están realizando en el Corredor Sur

En el caso de los trayectos entre Madrid y Ciudad Real o Puertollano, que también circulaban por el Corredor Sur, cuentan con alternativas provisionales por parte de Renfe.

Ruta Madrid - Ciudad Real: el trayecto se hará por la vía convencional y tendrá una duración estimada de 2 horas y media.

Ciudad Real - Puerto Llano: los trenes circulan por la vía de alta velocidad. La duración aproximada es de 15 minutos.

Pasajeros en la estación de tren de Atocha. (Europa Press)

Entre las distintas ciudades de Andalucía se mantienen activos los trenes de media distancia, Avant y cercanías. Los de alta velocidad no están operativos. No obstante, durante el día de hoy que está activa la huelga de maquinistas de Renfe, puede que alguno de los trayectos sí se encuentre cancelado o retrasado.

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