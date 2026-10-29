La despedida de Mariano Rajoy a Fátima Báñez, ministra de Trabajo en su Gobierno: “Nunca fue partidaria del enfrentamiento, tampoco de la bronca”

Rajoy recuerda a Fátima Báñez. (Europa Press)

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha publicado una tribuna en El Debate para despedir a Fátima Báñez, tras confirmarse su fallecimiento en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). En un texto de profundo calado personal y político, el exlíder del Partido Popular rinde homenaje a la que fue su ministra de Trabajo y Seguridad Social durante sus dos mandatos (2011-2018), abordando tanto su gestión económica como su relación personal.

“Fátima Báñez ya no está con nosotros. Pero nos deja muchas cosas”, arranca Rajoy en su escrito. El exmandatario evoca los años compartidos tanto en el Ejecutivo como en la oposición: “Tuve la fortuna de contar con un excelente equipo económico en el gobierno y también en la oposición. Ahí es más difícil. Antes y después de las elecciones de 2011, Fátima, figura señera de ese equipo, estuvo a mi lado. Entró en el gobierno cuando yo lo hice y salió en el momento en que yo dejé de ser presidente”.

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“Escribo porque necesito hacerlo. También porque quiero que me lea”, continúa el expresidente antes de subrayar el papel de Báñez en el diseño de las reformas económicas que marcaron el inicio de su presidencia: “Era competente y muy capaz. A ella le debemos dos de las grandes reformas que pusimos en marcha en 2012: la reforma laboral y la de las pensiones”. Ambas iniciativas, recalca, resultaron “decisivas para recuperar la economía quebrada que heredamos del gobierno anterior y evitar el rescate europeo”, asumiendo el desgaste social de aquel periodo: “Premiaron nuestro esfuerzo con dos huelgas generales, pero valió la pena”.

La Presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, durante la celebración del 40º aniversario de la creación de la Fundación CEOE. (Europa Press)

“Pero Fátima tenía razón”

Asimismo, el expresidente resalta la determinación de la ministra para recomponer los puentes con los agentes sociales tras aquellos meses de confrontación: “Fátima me convenció para que recuperáramos el diálogo con los sindicatos. Confieso que, después de lo vivido, yo tenía mis dudas. Pero Fátima tenía razón”, reconoce Rajoy, antes de incidir en su talante negociador: “Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca. En ella eso era compatible con mantener la posición propia, cuando el interés general así lo demandaba”.

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En un pasaje que trasciende el homenaje particular para lanzar un mensaje sobre la convivencia política, Rajoy opone la templanza de Báñez al clima de polarización: “Esa política de construir y a la vez defender lo que es necesario hacer, es responsabilidad de quien gobierna y, cuando no se actúa con un mínimo de cabeza y solo se busca arrasar al adversario, sucede que la convivencia se resquebraja y el ambiente se vuelve irrespirable”.

“Fátima era, como he dicho, inteligente y capaz; firme cuando había que serlo y flexible cuando el interés general lo demandaba. Lo contrario de un doctrinario”, prosigue el expresidente, describiéndola como una persona “buena” y “positiva en un mundo donde proliferan los negativos, algo que siempre es de agradecer”. “Componedora, muchos fueron los arreglos que consiguió, y de todo tipo: políticos y también personales. Una mujer además con un gran corazón. Por eso era respetada y querida por casi todos. Se lo merece y se lo ganó”, añade.

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El PP instala un libro de condolencias en su sede nacional para rendir homenaje a Fátima Báñez. (Europa Press)

La tribuna concluye aludiendo a la faceta más personal de la exministra, que hasta el momento del siniestro ejercía como presidenta de la Fundación CEOE: “Hasta ayer en la CEOE siguió siendo la misma. Tuve la suerte de formar parte de un grupo de amigos, del que ella era miembro destacado. Nos reuníamos a menudo. Para intentar ser un poco más felices. Hoy estamos tristes. Pero nos vamos a recuperar. Estoy seguro de que Jaime y sus hijos también lo harán. Es lo que ella nos pide a todos”.

“Recordaremos a Fátima, su simpatía, su alegría contagiosa, su generosidad”, resume el exmandatario a modo de despedida, antes de cerrar su texto con una última reflexión sobre su legado: “Porque recordar es lograr que vivan siempre entre nosotros los que nos han dejado y no queremos olvidar nunca”.

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