España

La Guardia Civil interroga al operador de Adif al que se le atribuye el fallo de comunicación por el accidente de Toledo

El accidente ha dejado al menos 64 víctimas mortales y 80 heridos, 50 de ellos en estado grave

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.
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La Guardia Civil ha interrogado al operario del centro de control que regulaba la circulación en el tramo entre Urda y Los Yébenes en los momentos previos y durante el accidente entre el AVE de Renfe y el tren Iryo en Toledo, según ha podido saber El Confidencial. Recordemos que el accidente ha dejado al menos 64 muertos y 80 heridos (50 de ellos graves), como ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, en el último balance.

La Policía Judicial del Instituto Armado ha abierto actuaciones para reconstruir la secuencia que derivó en la colisión. De este modo, los agentes responsables de la investigación han mantenido una primera conversación con el trabajador de Adif encargado de la gestión para esclarecer los hechos. Por el momento, Óscar Puente ha reconstruido los datos objetivos del suceso. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el ministro de Transportes ha indicado que a las 8:30 de esta mañana se ha producido un fallo en el sistema LZB, una herramienta que monitoriza la distancia de los trenes de una misma vía y que los frena en caso de emergencia.

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El personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Ante la caída del sistema, los seis trenes que circulaban en la línea Madrid-Sevilla se paralizan a la espera de que el centro de control de Atocha tomase el mando. Pocos minutos después, a las 8:36 horas, “se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad”, afirma Puente. Tras recorrer una distancia aproximada de 25 kilómetros en marcha a la vista, el tren de Renfe “alcanzando una velocidad que desconocemos”, aclara el ministro, termina chocando con el Iryo.

*Noticia en ampliación

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