La tasa de inflación de la eurozona escala al 3,8% en septiembre

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La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en el mes de septiembre en el 3,8%, seis décimas por encima de la subida de los precios en agosto, según la lectura preliminar del dato publicada este viernes con Eurostat.

La aceleración de los costes en la eurozona refleja el encarecimiento interanual del 18,8% de la energía, frente al 14,3% del mes anterior; mientras que los alimentos frescos han subido un 4%, frente al 2,7% del mes anterior.

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De su lado, el precio de los bienes industriales no energéticos ha aumentado en septiembre un 1,1% interanual, frente al 1,2% de agosto, mientras que los servicios se han encarecido un 3,2%, dos décimas más que el mes anterior.

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se ha situado en el 2,3%, frente al 2,1% de agosto. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, ha repuntado al 2,5% desde el 2,4%.

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Entre los 21 países de la zona euro, las mayores subidas interanuales de precios en septiembre han correspondido a Lituania (6,1%), por delante de Bulgaria (5,6%) y de Chipre y Luxemburgo (5,2% cada uno), mientras que las subidas más contenidas corresponden a Malta (2,4%), Finlandia (2,6%) y Letonia (2,9%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en septiembre se ha situado en el 5%, la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia ha sido del 3,4%, mientras que en Alemania se ha situado en el 3,3% y en el 4,1% en Italia.

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De este modo, el diferencial desfavorable para España respecto del promedio de la eurozona ha alcanzado los 1,2 puntos porcentuales, frente a 1,4 puntos porcentuales en agosto.