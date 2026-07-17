Banco Santander ofrecerá prejubilaciones a sus empleados de España desde los 55 años

Madrid, 17 jul (EFE).- El Banco Santander ofrecerá prejubilaciones de hasta el 95 % de la pensión a sus trabajadores de España que tengan al menos 55 años y quieran salir voluntariamente de la entidad financiera, según un acuerdo con los sindicatos.

El plan de prejubilaciones no tiene ningún objetivo concreto de salidas, pero 5.000 empleados, el 25 % de la plantilla total de España, tendrían la opción de evaluar las condiciones, explicaron a EFE fuentes del sindicato mayoritario, Comisiones Obreras.

Unos 3.500 trabajadores tienen ya la edad mínima del acuerdo y otros 1.500 la cumplirán en los tres años de vigencia del plan.

En ningún caso dejarán el trabajo los 5.000 empleados, pues los propios sindicatos reconocen que ni Banco Santander puede prescindir de todos ni el interés de acogerse al plan será unánime.

Cada año se prejubilan cerca de 800 empleados del Santander España, y los sindicatos calculan que la oferta actual podría hacer que esa cantidad se eleve a los 1.000. Con este acuerdo, aún pendiente de desarrollar y firmar, prevén entre 2.500 y 3.000 salidas los próximos dos años y medio.

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En una reunión virtual de hoy mismo, el 86,34 % de la representación sindical se mostró conforme con la firma del acuerdo de prejubilaciones, y queda pendiente la rúbrica del documento definitivo.

Aunque el sindicato llegó a proponer que el plan de prejubilaciones se ofreciera desde los 50 años, Santander rechazó la propuesta y el umbral mínimo quedó fijado en los 55.

Santander ganó en todo el mundo 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior, con la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca.

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La entidad obtuvo un resultado ordinario de récord (excluidas partidas no recurrentes y conceptos como la plusvalía de Polonia) de 3.560 millones, un 12 % más que en los tres primeros meses de 2025.

Está presente en países como Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Uruguay.

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