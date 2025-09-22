España

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

Un informe de ‘Randstad Research’ destaca que, en banca y seguros, el grupo de 45 a 54 años lleva más de dos años como el mayoritario, mientras los empleados de 35 a 44 años han caído un 13%

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Más de la mitad de
Más de la mitad de los trabajadores del sector de la banca son mujeres, pero se enfrenta a un relevo generacional. (Canva)

El sector de la banca y de los seguros ha superado los 450.000 ocupados en España. Según el informe Mercado de trabajo en el sector de Banca y Seguros de septiembre de 2025 de Randstad Research, el 53% de los trabajadores en este ámbito son mujeres, una proporción siete puntos por encima de la media del conjunto de sectores. Además, el grupo de edad predominante corresponde a los profesionales de entre 45 y 54 años, lo que supone que dentro de una década habrá un gran relevo generacional en la banca.

El informe de Randstad detalla que el sector, que abarca servicios financieros, seguros, reaseguros, fondos de pensiones privados y actividades auxiliares, alcanzó los 453.465 ocupados en el segundo trimestre de 2025. Este dato supone un crecimiento interanual del 2,6%, impulsado principalmente por las actividades auxiliares, que han aumentado un 9,1%. Los servicios financieros representan el 55% del empleo sectorial, con 251.903 trabajadores, seguidos por los seguros y fondos de pensiones privados (27% del total, con 121.657 ocupados) y las actividades auxiliares (18%, con 79.905 personas).

Las mujeres alcanzan el 53,3% de la plantilla en el sector financiero y el 63% en seguros

Por otro lado, la presencia de la mujer en el sector destaca notablemente. De los 453.000 empleados, ellas son 242.000, lo que equivale al 53,3% del total y supera ampliamente el promedio nacional. Esta mayoría se acentúa en el segmento de seguros y fondos de pensiones privados, donde las mujeres representan el 63% de la plantilla.

De los 453.000 empleados, 242.000
De los 453.000 empleados, 242.000 son mujeres, lo que equivale al 53,3% del total y supera ampliamente el promedio nacional. (Gráfica y datos elaborados por Randstad Research)

En los servicios financieros y en las actividades auxiliares, la distribución por género es más equilibraba, aunque la tendencia general sigue favoreciendo la participación femenina. El informe de Randstad Research subraya que, mientras el empleo masculino ha mostrado una ligera tendencia descendente desde el tercer trimestre de 2023, el empleo femenino se ha mantenido estable, generando una diferencia de 30.000 mujeres más que hombres en el sector durante el segundo trimestre de este año.

El 53% de los empleados del sector tiene más de 45 años

En cuanto a la estructura por edades, el sector muestra un claro envejecimiento de la plantilla. El 53% de los empleados tiene más de 45 años, y el grupo de 45 a 54 años se ha consolidado como el más numeroso desde el primer trimestre de 2022, con 157.594 personas. Este colectivo supera de forma sostenida al grupo de 35 a 44 años, que ha experimentado una marcada tendencia a la baja (-13,1%).

Los grupos de 25 a 34 años y de mayores de 55 años se mantienen en torno a los 80.000 ocupados cada uno, mientras que los menores de 25 años apenas representan una fracción del total. El informe de Randstad Research advierte que esta evolución demográfica plantea un gran reto de tener que rejuvenecer su plantilla en pocos años, ya que la brecha entre los grupos de 45-54 y 35-44 se ha ampliado en los últimos meses.

Este análisis también pone de relieve las implicaciones de este envejecimiento. La sostenibilidad del sector financiero español depende en buena medida de su capacidad para atraer y retener talento joven, en un contexto marcado por la automatización y la transformación tecnológica.

Declaraciones del responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, que ha dicho que Europa necesita una banca "fuerte, sólida y financieramente rentable". En este sentido ha recordado que "entre los 20 bancos más grandes del mundo por capitalización no hay ninguno de la Unión Europea".

Se prevé que, de cada a 2030, el sector requerirá menos formación para los puestos actuales, pero una mayor capacitación para la reasignación de empleados a nuevos roles, en línea con la tendencia global hacia tareas mixtas entre humanos y tecnología. Además, la automatización y la digitalización se perfilan como los principales motores de cambio, junto con la adaptación al cambio climático y el crecimiento económico más lento.

Madrid concentra el 36,3% del empleo en banca y seguros

Desde una perspectiva regional, el sector de la banca y seguros tiene una fuerte concentración en Madrid, ciudad en la que aglutina el 36,3% de los ocupados (165.511 personas). Cataluña y Andalucía le siguen a la cabeza, con 76.624 y 56.484 empleados, respectivamente. Estas tres comunidades, junto con la Comunidad Valenciana, suman el 71,8% del empleo sectorial. En términos relativos, el sector representa el 2% del empleo nacional, aunque en Madrid alcanza el 4,6% de la ocupación total de la comunidad.

El empleo en banca y seguros se caracteriza por una alta tasa de asalariados (90%), con predominio de contratos indefinidos (95,6% de los asalariados), lo que sitúa la temporalidad en el 4,4%, muy por debajo del promedio nacional. Asimismo, cabe recalcar que el nivel de formación es elevado: el 72% de los empleados cuenta con estudios universitarios, porcentaje que se eleva al 82% en servicios financieros. Las ocupaciones más frecuentes son las de técnicos y profesionales científicos y de apoyo (58,1%), seguidas por empleados contables y administrativos (29,1%) y directores y gerentes (10,6%).

Temas Relacionados

BancaEmpleo EspañaSegurosBancos EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

´Y ella dijo quizás´ es la película que debes ver hoy en Netflix España

Estas producciones dentro de la plataforma de streaming se posicionan como piezas fundamentales del catálogo de la semana

´Y ella dijo quizás´ es

María Vitoria Sola, doctora: “Los mareos no vienen de cervicales”

La traumatóloga ha afirmado esto en su cuenta de TikTok (@soymariatutraumatologa)

María Vitoria Sola, doctora: “Los

Quién es “Furrari”, el gato que se robó la atención en el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

La creatividad de los equipos y la viralidad en redes sociales transformaron al visitante felino en una leyenda del automovilismo

Quién es “Furrari”, el gato

Un entrenador de tigres es atacado por uno de los felinos que cuidaba: las circunstancias del accidente aún se desconocen

El centro suspendió todas las visitas y actividades tras el incidente mientras se investigan las causas del ataque

Un entrenador de tigres es

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que SMI se sitúa como el salario más frecuente de la economía española

La subida del salario mínimo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva jueza imputa a

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

ECONOMÍA

La subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

Precio de la luz en España este 23 de septiembre

El edadismo llega al turismo: Facua denuncia a los hostales Onefam por prohibir alojarse a mayores de 45 y a menores de 18

El Estado perdió 717 millones de euros en 2023 por deducciones fiscales a propietarios que alquilan viviendas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El piloto británico Will Macintyre

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas