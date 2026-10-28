España

Las revistas del corazón esta semana: la princesa Leonor se luce en los Princesa de Asturias y descubrimos a la nueva pareja de Vito Quiles

Este miércoles, 28 de octubre, también siguen ocupando las portadas la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey, y Aitana, más enamorada que nunca

Portadas de las revistas del 28 de octubre. (Montaje INFOBAE).
Portadas de las revistas del 28 de octubre. (Montaje INFOBAE).
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Las revistas del corazón llegan este miércoles 28 de octubre a los quioscos con nuevas exclusivas, historias de amor y actualidad de la familia real. La princesa Leonor acapara buena parte de la atención tras los Premios Princesa de Asturias y a pocos días de cumplir 21 años. También destacan Irene Urdangarin junto a su novio, Fernando Echevarría; Aitana, que atraviesa un gran momento sentimental y profesional; y Antonela Roccuzzo, que ha sorprendido con su presencia en Oviedo. Repasamos los principales contenidos de ¡HOLA!, Semana, Diez Minutos y Lecturas.

¡HOLA!

La revista ¡HOLA! dedica un espacio destacado a la princesa Leonor, que el próximo 31 de octubre cumplirá 21 años. Después de su paso por los Premios Princesa de Asturias, la publicación propone acercarse a la faceta más personal de la heredera mediante un recorrido por 21 aspectos de su vida, coincidiendo con una etapa en la que su papel institucional adquiere cada vez más peso.

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La otra gran protagonista de la portada es Irene Urdangarin. La revista publica fotografías exclusivas de la hija de la infanta Cristina con su pareja, Fernando Echevarría, durante un viaje a Barcelona. Tras desvelarse la identidad del joven, las nuevas imágenes apuntan a una relación consolidada. Fernando, además, habría encontrado su lugar en el entorno familiar de Irene y mantiene una buena relación con los hermanos de su novia, Pablo y Miguel.

La actualidad social también tiene cabida en el número, con la reaparición de Tana Rivera en una cita madrileña junto a Eugenia Silva y Ana Boyer. Entre las entrevistas destacan las de Antonio Banderas, Lady Eliza Spencer, Rocío Osorno, Eduardo Strauch, Teri Hatcher y Jimena, hija de Elia Galera e Iván Sánchez.

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Portada de la revista ¡Hola! del 28 de octubre
Portada de la revista ¡Hola! del 28 de octubre

Lecturas

Lecturas centra uno de sus reportajes en Antonela Roccuzzo, que acompañó a Lionel Messi a los Premios Princesa de Asturias. La presencia de la argentina en Oviedo llamó la atención por su elegancia discreta y una imagen alejada de los estereotipos asociados a las parejas de las grandes estrellas del deporte.

Durante su estancia, Antonela apostó por conjuntos oscuros, maquillaje natural y el pelo suelto. Uno de los detalles más llamativos de su estilismo fue un collar de brillantes de Tiffany & Co., firma de la que es imagen. La publicación también se fija en una corona tatuada en su brazo, cuyo significado no queda confirmado.

El reportaje repasa la historia sentimental de Antonela y Messi, que se conocen desde que eran niños en Rosario, Argentina. Sus caminos se separaron cuando el futbolista se trasladó a Barcelona con 13 años, pero mantuvieron el contacto hasta que retomaron su relación. En 2010, ella se instaló en España y ambos comenzaron a construir su vida familiar.

Portada de la revista Lecturas del 28 de octubre
Portada de la revista Lecturas del 28 de octubre

Semana

Semana también sitúa a la princesa Leonor entre sus principales protagonistas, aunque pone el acento en su relación con la reina Sofía. Uno de los detalles más comentados de los actos de Oviedo ha sido el préstamo de unos pendientes de rubíes pertenecientes al joyero privado de la emérita. Según la publicación, se trata de unas joyas que doña Sofía no había prestado anteriormente a otras mujeres de la familia, ni siquiera a sus hijas o a la reina Letizia.

La evolución institucional de Leonor también ocupa un lugar destacado. Por primera vez, recibió en solitario a los galardonados en el hotel de La Reconquista y les entregó sus insignias. Además, sorprendió con pequeños gestos de espontaneidad, como aplaudir a los premiados o conversar con estudiantes universitarios sobre su experiencia académica.

Semana completa su portada con las declaraciones de Meghan Markle sobre su padre, imágenes de Vito Quiles junto a su nueva pareja y fotografías de Irene Urdangarin con Fernando Echevarría durante su etapa en Inglaterra.

Portada de la revista Semana del 28 de octubre
Portada de la revista Semana del 28 de octubre

Diez Minutos

Diez Minutos apuesta por Aitana, que continúa cosechando éxitos con su gira latinoamericana. Tras sus actuaciones en Colombia y Chile, la cantante ha conseguido llenar tres veces el Movistar Arena de Buenos Aires con su proyecto Cuarto Azul. La revista publica fotografías exclusivas de una comida de la artista con sus padres y su equipo en El Preferido de Palermo, uno de los restaurantes más conocidos de la capital argentina. A la salida, Aitana atendió a los seguidores que aguardaban para verla, firmando autógrafos y compartiendo sonrisas antes de continuar su viaje hacia México.

Más allá de sus compromisos profesionales, la cantante se ha sincerado sobre su relación con Plex en el pódcast argentino Aquí nadie dice nada. Aitana explicó que fue ella quien tomó la iniciativa después de conocer al creador de contenido en Madrid, durante la presentación de su documental Metamorfosis. La artista asegura estar muy enamorada y destaca la tranquilidad que siente junto a su pareja. También ha reconocido que le haría ilusión casarse y tener hijos, aunque aclaró que no existe una boda anunciada ni una petición de matrimonio.

Portada de la revista Diez Minutos del 28 de octubre
Portada de la revista Diez Minutos del 28 de octubre

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