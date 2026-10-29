La subasta de los objetos del Pazo de Meirás recauda para la familia Franco más de medio millón de euros

Objetos de la subasta de la familia Franco. (Magna Art)

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Un maletín de piel marrón con una dedicatoria personal a Francisco Franco se ha vendido por 19.000 euros, 54 veces su precio de salida de 350 euros. La pieza, retirada del Pazo de Meirás, fue una de las más disputadas en la subasta organizada por Magna Art Auctions, que finalizó este miércoles con una recaudación superior al medio millón de euros para la familia Franco.

La puja, que reunió 689 objetos vinculados a la antigua residencia gallega del dictador, se desarrolló a lo largo de dos días. El director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo, calificó el resultado, en declaraciones a Europa Press, de “rotundo y magnífico éxito”. En su opinión, de todos los lotes ofertados, solo doce quedaron sin comprador.

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La primera jornada de la subasta arrancó el martes con la venta de muebles, porcelanas, alfombras y otros enseres vinculados a la familia Franco. Carrillo explicó que ya durante ese primer día se registró “una avalancha” de pujas, un ritmo que se mantuvo durante la sesión del miércoles, dedicada a las piezas de mayor carga simbólica.

El maletín dedicado al dictador, de 35x38 centímetros, cuenta con un interior compartimentado y forrado en seda adamascada. Su dedicatoria se dirige a Franco como “Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.”, una fórmula que remite a la titulación oficial del régimen franquista.

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La fotografía dedicada por Juan Carlos I alcanzó los 8.000 euros

Entre los objetos con mayor valor histórico figuraba una fotografía de 1970 del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, hoy rey emérito, dedicada al jefe del Estado. La imagen, enmarcada en plata española con marcas del taller Pérez Fernández, partía de un precio de salida de apenas 200 euros y terminó adjudicada en 8.000 euros.

La puja también incluyó dos retratos del dictador. Uno de carácter militar se vendió por 1.400 euros, tras arrancar en 300 euros, mientras que un segundo retrato alcanzó los 1.100 euros desde un precio inicial de 100 euros. Estas cifras, muy por encima de las valoraciones de salida, se repitieron en varios de los lotes con conexión directa a la figura de Franco.

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El lote más caro no tuvo relación con el franquismo

Pese al interés por todos los objetos vinculados a la vida del dictador, la venta más alta de toda la subasta correspondió a un objeto ajeno a su figura política: una colección de ocho espingardas, antiguas armas de fuego de cañón largo, que se adjudicó por 20.000 euros.

Por otro lado, una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina, del siglo XVII, perteneciente a la serie conocida como tricolor o del rayado naranja, se vendió por 10.000 euros frente a un precio de salida de 350 euros. La pieza presenta una decoración en azul, naranja y manganeso, con la representación de un animal fantástico alado y motivos vegetales, características propias de la cerámica toledana de la época.

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A esta venta se sumó un tapiz repostero heráldico del siglo XX, decorado con las armas de la monarquía hispánica, adjudicado en 9.000 euros.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

La dispersión de estos 689 objetos responde a un encargo de la familia Martínez-Bordiú, descendiente de Franco, a la casa Magna Art Auctions. El Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, fue entregado al Estado español en 2021 tras una sentencia judicial que determinó su origen irregular como donación forzada durante la dictadura, lo que obligó a desalojar el inmueble de los bienes que aún permanecían en poder de la familia.

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*Con información de Europa Press.