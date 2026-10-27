Por qué a los hombres se les agranda la próstata con la edad: más del 90% de los mayores de 80 años lo sufren

Un paciente de cáncer de próstata acude al urólogo (Shutterstock)

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El paso de los años trae consigo cambios en el organismo que no siempre resultan visibles, pero que pueden afectar a la calidad de vida. Uno de ellos es el crecimiento de la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino que tiende a aumentar de tamaño a medida que envejece el hombre. Aunque se trata de un proceso muy frecuente, sus causas no se conocen por completo y sus consecuencias varían de una persona a otra.

Según explica MedlinePlus, el servicio de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el agrandamiento de la próstata afecta a una gran proporción de los hombres mayores. La afección recibe el nombre de hiperplasia prostática benigna (HPB) y, pese a que puede provocar molestias urinarias, no es un cáncer ni aumenta por sí misma el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

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La próstata es una glándula que produce parte del líquido seminal, encargado de transportar los espermatozoides durante la eyaculación. Está situada debajo de la vejiga y rodea la uretra, el conducto por el que la orina sale del cuerpo. Por esta posición, cuando aumenta de tamaño puede comprimir la uretra y dificultar la micción.

En los hombres jóvenes, la próstata suele tener un tamaño parecido al de una nuez. Con el paso de los años puede crecer progresivamente, hasta alcanzar dimensiones comparables a las de un limón en algunos hombres mayores. ¿Por qué sucede? La causa exacta de la hiperplasia prostática benigna todavía no está completamente esclarecida. Sin embargo, MedlinePlus señala que los cambios celulares asociados al envejecimiento, el funcionamiento de los testículos y las hormonas sexuales, incluida la testosterona, pueden intervenir en este proceso.

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El hecho de que los hombres a quienes se extirpan los testículos a edades tempranas no suelan desarrollar esta afección, y que la próstata pueda reducir su tamaño cuando se retiran después, apunta a la importancia de los factores hormonales. No obstante, esto no significa que la extirpación de los testículos sea un tratamiento adecuado para el agrandamiento prostático.

La edad es, en definitiva, el principal factor asociado a la hiperplasia benigna. Según MedlinePlus, más del 90 % de los hombres mayores de 80 años presenta esta afección. Esto no implica que todos sufran síntomas ni que necesiten tratamiento.

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Cuando el crecimiento empieza a notarse

El aumento del tamaño de la próstata no siempre provoca molestias. De hecho, menos de la mitad de los hombres con hiperplasia prostática benigna presenta síntomas, según la información de MedlinePlus.

Cuando aparecen, los más habituales son la dificultad para comenzar a orinar, un chorro débil, la sensación de no haber vaciado completamente la vejiga y la necesidad de levantarse varias veces durante la noche para ir al baño. También pueden producirse urgencia urinaria y goteo al terminar.

Aunque estos cambios pueden atribuirse al envejecimiento, no conviene normalizarlos sin consultar a un profesional sanitario, puesto que una valoración médica permite determinar si se deben al crecimiento prostático o a otras enfermedades urinarias. Para ello pueden utilizarse la exploración de la próstata, los análisis de orina y otras pruebas, según cada caso.

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Un problema benigno que puede tratarse

No todos los hombres necesitan medicación ni cirugía. Cuando los síntomas son leves, el médico puede recomendar vigilancia periódica y cambios en los hábitos, como moderar el consumo de alcohol y cafeína por la noche y distribuir la ingesta de líquidos durante el día.

Si las molestias afectan a la vida cotidiana, existen medicamentos que relajan la musculatura de la próstata y el cuello de la vejiga, así como otros que pueden reducir el tamaño de la glándula. En los casos más graves, puede ser necesaria una intervención quirúrgica. La incapacidad repentina para orinar requiere atención médica urgente. Además, también conviene consultar ante la presencia de sangre en la orina, dolor o síntomas que empeoran.

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