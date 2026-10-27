España

Por qué a los hombres se les agranda la próstata con la edad: más del 90% de los mayores de 80 años lo sufren

El agrandamiento de próstata no es un cáncer ni aumenta por sí mismo el riesgo de desarrollarlo

Un paciente de cáncer de próstata acude al urólogo (Shutterstock)
Un paciente de cáncer de próstata acude al urólogo (Shutterstock)
Guardar

El paso de los años trae consigo cambios en el organismo que no siempre resultan visibles, pero que pueden afectar a la calidad de vida. Uno de ellos es el crecimiento de la próstata, una glándula del aparato reproductor masculino que tiende a aumentar de tamaño a medida que envejece el hombre. Aunque se trata de un proceso muy frecuente, sus causas no se conocen por completo y sus consecuencias varían de una persona a otra.

Según explica MedlinePlus, el servicio de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el agrandamiento de la próstata afecta a una gran proporción de los hombres mayores. La afección recibe el nombre de hiperplasia prostática benigna (HPB) y, pese a que puede provocar molestias urinarias, no es un cáncer ni aumenta por sí misma el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

PUBLICIDAD

La próstata es una glándula que produce parte del líquido seminal, encargado de transportar los espermatozoides durante la eyaculación. Está situada debajo de la vejiga y rodea la uretra, el conducto por el que la orina sale del cuerpo. Por esta posición, cuando aumenta de tamaño puede comprimir la uretra y dificultar la micción.

En los hombres jóvenes, la próstata suele tener un tamaño parecido al de una nuez. Con el paso de los años puede crecer progresivamente, hasta alcanzar dimensiones comparables a las de un limón en algunos hombres mayores. ¿Por qué sucede? La causa exacta de la hiperplasia prostática benigna todavía no está completamente esclarecida. Sin embargo, MedlinePlus señala que los cambios celulares asociados al envejecimiento, el funcionamiento de los testículos y las hormonas sexuales, incluida la testosterona, pueden intervenir en este proceso.

PUBLICIDAD

El hecho de que los hombres a quienes se extirpan los testículos a edades tempranas no suelan desarrollar esta afección, y que la próstata pueda reducir su tamaño cuando se retiran después, apunta a la importancia de los factores hormonales. No obstante, esto no significa que la extirpación de los testículos sea un tratamiento adecuado para el agrandamiento prostático.

La edad es, en definitiva, el principal factor asociado a la hiperplasia benigna. Según MedlinePlus, más del 90 % de los hombres mayores de 80 años presenta esta afección. Esto no implica que todos sufran síntomas ni que necesiten tratamiento.

Cuando el crecimiento empieza a notarse

El aumento del tamaño de la próstata no siempre provoca molestias. De hecho, menos de la mitad de los hombres con hiperplasia prostática benigna presenta síntomas, según la información de MedlinePlus.

Cuando aparecen, los más habituales son la dificultad para comenzar a orinar, un chorro débil, la sensación de no haber vaciado completamente la vejiga y la necesidad de levantarse varias veces durante la noche para ir al baño. También pueden producirse urgencia urinaria y goteo al terminar.

Aunque estos cambios pueden atribuirse al envejecimiento, no conviene normalizarlos sin consultar a un profesional sanitario, puesto que una valoración médica permite determinar si se deben al crecimiento prostático o a otras enfermedades urinarias. Para ello pueden utilizarse la exploración de la próstata, los análisis de orina y otras pruebas, según cada caso.

Rosetti - Prevención del cáncer de próstata

Un problema benigno que puede tratarse

No todos los hombres necesitan medicación ni cirugía. Cuando los síntomas son leves, el médico puede recomendar vigilancia periódica y cambios en los hábitos, como moderar el consumo de alcohol y cafeína por la noche y distribuir la ingesta de líquidos durante el día.

Si las molestias afectan a la vida cotidiana, existen medicamentos que relajan la musculatura de la próstata y el cuello de la vejiga, así como otros que pueden reducir el tamaño de la glándula. En los casos más graves, puede ser necesaria una intervención quirúrgica. La incapacidad repentina para orinar requiere atención médica urgente. Además, también conviene consultar ante la presencia de sangre en la orina, dolor o síntomas que empeoran.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de próstataEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Un comandante de la Armada explica la importancia diplomática de los buques: “Son unos magníficos embajadores de la marca España”

El capitán de navío Rafael Mira Calvo, comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas y embarcado en la ‘Navarra’, explica en una entrevista con el EMAD la proyección exterior de las operaciones

Un comandante de la Armada explica la importancia diplomática de los buques: “Son unos magníficos embajadores de la marca España”

Juan Betancourt, octavo expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’, protagoniza una noche de máxima tensión: “Es una mierda de día”

El concurso de cocina de La 1 ha eliminado al modelo tras una prueba de elaboración de helados con sabores poco habituales

Juan Betancourt, octavo expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’, protagoniza una noche de máxima tensión: “Es una mierda de día”

Alberto de Mónaco, conmocionado por la muerte de su primo pequeño, Antoine de Massy, a los 29 años: investigan las circunstancias del fallecimiento

El hijo del barón Christian de Massy fue encontrado sin vida en un jardín del Principado y las autoridades han detenido a una persona para esclarecer lo ocurrido

Alberto de Mónaco, conmocionado por la muerte de su primo pequeño, Antoine de Massy, a los 29 años: investigan las circunstancias del fallecimiento

Castañas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de este fruto seco típico de otoño

La composición nutricional de este fruto seco se asemeja más a la de los cereales

Castañas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de este fruto seco típico de otoño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Un comandante de la Armada explica la importancia diplomática de los buques: “Son unos magníficos embajadores de la marca España”

La perito del colegio British Council reconoce que el acoso que recibió una alumna en el centro “desencadenó” la anorexia nerviosa que sufre

Las otras víctimas de los graves incendios de Madrid: “Perdí 16 machos sementales de cabra raza de Guadarrama y la Comunidad de momento no ha ayudado en nada”

Feijóo centra sus esfuerzos de campaña por las protestas en Barcelona y prepara una gira arropado por Ayuso y Albiol: “No será un simple mitin político”

ECONOMÍA

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

Ni Bizum ni tarjeta: el efectivo sigue siendo el rey de los pagos en España y el 92% de los ciudadanos no quiere vivir sin él

Los años en que los jubilados perdieron poder adquisitivo: el mapa de las revalorizaciones de pensiones

La mejora de la economía no llega a los más vulnerables: España escala al quinto puesto de la UE en pobreza severa y los hogares con niños son los más golpeados

DEPORTES

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año