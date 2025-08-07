Estos son siete remedios para evitar los calambres nocturnos: “Hay factores que pueden aumentar el riesgo”

Remedios para evitar los calambres nocturnos (Pexels)

Despertar durante la noche debido a un calambre severo en la pierna resulta una experiencia dolorosa y desconcertante para cualquier persona. Los calambres nocturnos en las piernas, también conocidos como “caballos charley”, provocan espasmos musculares abruptos e incómodos que afectan principalmente las pantorrillas y los muslos, aunque también pueden presentarse en los pies.

Si bien estos espasmos pueden ocurrir en cualquier momento, son más frecuentes durante la noche, interrumpiendo el sueño y la tranquilidad de quienes los sufren. Las causas exactas de estos calambres permanecen poco claras. “Nadie sabe realmente la causa exacta de los calambres en los músculos de las piernas durante la noche, pero existen algunos factores conocidos que pueden aumentar el riesgo”, explicó Joyce Lee-Iannotti, neuróloga y especialista en trastornos del sueño, en una entrevista con Banner Health.

Las posibles causas de los calambres en las piernas

Remedios para evitar los calambres nocturnos (Pexels)

Entre esos factores comunes en estos ataques destaca la edad: cerca del 60% de los adultos mayores de 50 años reportan estos episodios nocturnos. Aunque esta tendencia también aumenta durante el embarazo, debido al aumento de peso y los cambios en la circulación. Además, algunas afecciones médicas elevan el riesgo de calambres nocturnos en las piernas. Entre ellas, los problemas renales, enfermedades tiroideas y la neuropatía periférica —lesión de los nervios de las piernas— se asocian a una mayor frecuencia de estos espasmos.

También hay que vigilar ciertos medicamentos que contribuyen al problema. Los diuréticos, tratamientos para la presión arterial y las estatinas figuran entre los más vinculados con los calambres. Pero a esto se suman hábitos de la vida cotidiana. “Pueden deberse a un esfuerzo excesivo de los músculos de las piernas, estar sentado durante períodos prolongados sin moverse, deshidratación o estar de pie y caminar sobre superficies duras todo el día”, añadió el Dr. Lee-Iannotti.

Cómo evitar los calambres nocturnos

Remedios para evitar los calambres nocturnos (Pexels)

Existe confusión entre los calambres nocturnos y el síndrome de las piernas inquietas (SPI). Ambos se manifiestan con mayor frecuencia en reposo, pero sus síntomas presentan diferencias claras. Mientras los calambres nocturnos provocan dolor, contracciones y espasmos, el SPI genera una necesidad incontrolable de mover las piernas sin dolor, pero con incomodidad.

Sin embargo, pese a la molestia y el sobresalto que causan, estos episodios rara vez indican un trastorno grave. Aun así, existen remedios simples y cambios en la rutina diaria que pueden ayudar a prevenirlos y reducir su impacto. Los especialistas recomiendan aplicar siete estrategias principales:

Realizar estiramientos de las pantorrillas y los isquiotibiales a lo largo del día y antes de acostarse disminuye la rigidez muscular y mejora la flexibilidad. Mantenerse hidratado es fundamental. Beber agua regularmente y moderar el consumo de alcohol y cafeína contribuye a evitar los espasmos nocturnos. Practicar una actividad física leve antes de dormir, como caminar o usar una bicicleta estática unos minutos, promueve la circulación sanguínea y reduce la probabilidad de calambres. Adoptar una dieta equilibrada, ejercitarse de manera regular y cumplir las horas de sueño necesarias, fortalece los músculos y previene problemas asociados. Tomar un baño o una ducha tibia ayuda a relajar los músculos y aliviar la tensión acumulada durante el día. Utilizar calzado que brinde soporte adecuado al arco y al tobillo, evita la sobrecarga muscular y brinda estabilidad. Dormir con sábanas y mantas sueltas alrededor de los pies facilita los movimientos nocturnos y reduce la incidencia de calambres.

Noticias del día 06 de agosto del 2025

“Si ninguno de estos remedios funciona y usted continúa teniendo calambres severos y persistentes que afectan su sueño y su función diaria, llame a su doctor”, ha recomendado el Dr. Lee-Iannotti. Además, recalca que aunque son bastante molestos, y en algunos casos dañinos, “los calambres nocturnos en las piernas no deberían afectar su bienestar general”.