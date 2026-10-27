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Un hotel mítico del centro de Madrid vende sus muebles de diseño antes de cerrar por reforma: lámparas, sillas y sofás desde 14 euros

La venta se realizará de forma online este miércoles y estará disponible tan solo unas pocas horas

Mobiliario en venta del Room Mate Óscar. (Eco-One)
Mobiliario en venta del Room Mate Óscar. (Eco-One)
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Conseguir una pieza de mobiliario de alta gama y con la firma de un diseñador reconocido no suele estar al alcance de cualquier bolsillo. Salvo que el escenario sea una liquidación a contrarreloj. Un hotel situado en pleno corazón de Madrid, en la céntrica plaza Pedro Zerolo, apura sus últimos días antes de cerrar sus puertas el próximo 1 de noviembre para iniciar una reforma integral. Pero antes de que entren los obreros, el edificio venderá parte de sus elementos decorativos más codiciados.

El valor añadido de este lote reside en su autoría. Los interiores y elementos decorativos del Room Mate Óscar llevan el sello del diseñador Tomás Alía, galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y autor del estilo vanguardista que ha caracterizado al inmueble desde sus inicios. Según han informado fuentes de ECO-ONE a Infobae, las piezas saldrán a la venta con precios significativamente rebajados: habrá lámparas desde 14 euros, sillas a partir de 17 euros, butacas por 22 euros y sofás por menos de 200 euros.

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Tras otras convocatorias, la cita regresa con una particularidad: el margen de tiempo para adquirir los productos será mínimo. El catálogo virtual abrirá a las 20:00 horas de este miércoles 28 de octubre y cerrará esa misma medianoche, o antes si se agotan las existencias, un escenario probable dada la alta demanda de ediciones pasadas. Además, aunque las compras se gestionarán de manera 100% online, no se realizarán envíos a domicilio, por lo que los compradores deberán recoger el mobiliario de forma presencial en Madrid.

Room Mate Óscar. (Eco-One)
Room Mate Óscar. (Eco-One)

Este modelo responde a una práctica cada vez más habitual en la capital para dar salida al mobiliario a través de la economía circular. En ocasiones anteriores, grandes establecimientos madrileños como el hotel Reina Victoria —que llegó a desprenderse de más de 10.000 piezas antes de su remodelación— o el hotel Miguel Ángel recurrieron a este tipo de prácticas, donde los precios de salida de las piezas suelen oscilar habitualmente entre los 10 y los 100 euros.

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Recogida presencial en Madrid

La acción corre a cargo de la startup ECO-ONE, dedicada a la sostenibilidad en el sector hotelero, que organiza una edición especial de su proyecto The Hotel Drop by ECO-ONE con motivo de Halloween. El objetivo de esta iniciativa es dar una segunda vida útil al equipamiento de grandes establecimientos turísticos y evitar así generar miles de kilos de residuos urbanos en los vertederos.

Mobiliario en venta del Room Mate Óscar. (Eco-One)
Mobiliario en venta del Room Mate Óscar. (Eco-One)

Para poder hacerse con cualquiera de estos elementos decorativos antes de que vuelen, la organización ha diseñado un sistema pensado para premiar a los usuarios más rápidos. El proceso requiere un registro previo en su web oficial y contará con una convocatoria de acceso único a las 20:00 horas. En ese momento, cada comprador inscrito recibirá por correo electrónico una contraseña privada para entrar en la pasarela virtual antes de que se agoten las existencias.

Tras el remate online del miércoles, al establecimiento le quedarán tan solo tres días antes de echar la persiana a su actividad habitual. Sin embargo, para la tranquilidad de los clientes frecuentes, el movimiento en el edificio no se paralizará del todo. Aunque las habitaciones y zonas comunes cerrarán el 1 de noviembre para su transformación, la conocida Terraza de Óscar mantendrá su actividad habitual abierta al público durante todo el periodo que duren las reformas.

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