España

Muere un trabajador de 45 años aplastado por una retroexcavadora en una planta de residuos de Vallecas (Madrid)

Los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento a causa del politraumatismo, mientras que la Policía Municipal ha asumido la investigación

Muere un trabajador en una planta de residuos de Vallecas. (112 Madrid)
Muere un trabajador en una planta de residuos de Vallecas. (112 Madrid)
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Un hombre de 45 años ha fallecido este martes en un trágico accidente laboral ocurrido en un centro de gestión de residuos situado en la calle Almería, en la zona de Valdemingómez, perteneciente al distrito de Villa de Vallecas (Madrid). Los hechos han tenido lugar pasadas las 13:30 horas, momento en el que los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid recibieron el aviso tras quedar el operario atrapado por la maquinaria pesada.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la víctima fue aplastada por la pala de una máquina retroexcavadora mientras realizaba tareas de trabajo en las instalaciones. Hasta el lugar se desplazó un equipo sanitario del SUMMA 112, cuyo personal médico únicamente pudo confirmar el fallecimiento del trabajador a causa de la severidad del politraumatismo sufrido.

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Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron a la planta para llevar a cabo las labores de liberación del cuerpo, que había quedado aprisionado bajo la estructura del vehículo. Por su parte, agentes de la Policía Nacional se desplegaron en el entorno para colaborar con el operativo de emergencias y acordonar la zona.

Por el momento no han trascendido los detalles exactos sobre cómo se produjo el aplastamiento ni en qué circunstancias concretas operaba la máquina en el momento del siniestro. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos y determinar si se cumplían las medidas de prevención de riesgos laborales.

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Otro herido grave en Pinto por maquinaria pesada

Sin ir más lejos, este mismo lunes se registraba otro suceso con maquinaria pesada en la localidad de Pinto. Un trabajador de 61 años resultó herido de gravedad tras ser atropellado por una carretilla elevadora en el interior de unas instalaciones industriales. A pesar de que la víctima sobrevivió, la fuerza del impacto le provocó el aplastamiento de una pierna, teniendo que ser trasladado de urgencia por los sanitarios al Hospital Universitario de Getafe.

El trágico caso del operario en Vallecas se suma a las alarmantes cifras de siniestralidad en la región. Según los últimos datos oficiales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), la cifra se elevaba a 55 trabajadores fallecidos en la Comunidad de Madrid, alcanzando los 56 muertos en lo que va del año 2026 tras el suceso registrado en el día de hoy.

Respecto a los desencadenantes, la primera causa de muerte laboral corresponde a los accidentes de tráfico en el trayecto de ida o vuelta (in itinere, con 13 muertos). A esta cifra se suman los fallecimientos por patologías no traumáticas —como infartos o ictus derivados del esfuerzo o la tensión en el entorno laboral, que se cobraron 19 vidas— y las caídas a distinto nivel, responsables de otras 6 muertes.

Asimismo, en lo relativo al riesgo directo con maquinaria pesada y equipos industriales, los datos contabilizan 3 fallecidos por quedar atrapados o aplastados, además de 4 muertos por el golpe de un objeto que cae y 1 por impacto con un objeto en movimiento.

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