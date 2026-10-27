España

Ferran Torres y la modelo Sara Sampaio, pillados de la mano en París: las imágenes y los detalles que confirman su romance

El futbolista y la que fue ángel de Victoria’s Secret han tenido una cita muy especial por la capital francesa

Ferran Torres y Sara Sampaio
La relación sorpresa de Ferran Torres y Sara Sampaio. (Montaje Infobae)
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El otoño nos acaba de regalar una de las parejas más inesperadas del panorama internacional. Los rumores sobre una posible complicidad entre el futbolista valenciano Ferran Torres y la supermodelo y actriz portuguesa Sara Sampaio venían sobrevolando las redes sociales desde hacía semanas, pero ha sido la capital francesa el escenario elegido para despejar cualquier duda. Lejos de esconderse de miradas indiscretas, ambos han sido fotografiados y grabados compartiendo complicidad, y un gesto inequívoco que ya recorre las redes: caminando de la mano a plena luz de la calle parisina.

La primicia ha visto la luz de la mano del periodista y creador de contenido Javi Hoyos, quien ha publicado en sus perfiles sociales la secuencia en vídeo que certifica lo que hasta ahora era un runrún de vestuario y pasarela. En la grabación, captada a las puertas de un conocido establecimiento hostelero de París, se aprecia a la perfección la naturalidad y la ternura con la que el delantero y la exángel de Victoria’s Secret se mueven juntos. La actitud relajada de ambos evidencia que no se trata de una cita aislada ni de un simple encuentro entre conocidos, sino de una relación plenamente consolidada que ha decidido dejar de esconderse.

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El idilio une a dos auténticas superestrellas de sus respectivos ámbitos que atraviesan momentos de plenitud profesional. Por un lado, Ferran Torres se consolida como uno de los atacantes más cotizados del fútbol europeo y una pieza indispensable en la Selección española tras brillar con luz propia en las grandes citas internacionales. Por el otro, Sara Sampaio, icono indiscutible de las semanas de la moda de medio mundo, continúa afianzando su carrera interpretativa en la gran pantalla. Juntos forman una pareja deslumbrante cuya química no ha tardado en incendiar las plataformas sociales de España y Portugal.

Durante la celebración del título, Rodria tomó el micrófono para dedicar unas emotivas palabras a Ferran Torres, defendiéndolo de las críticas y reconociéndolo como 'historia del fútbol español'.

La escapada parisina al descubierto

El encargado de desgranar todos los pormenores de esta pillada ha sido Javi Hoyos, quien no dudaba en alertar a su fiel comunidad de seguidores con la exclusiva: “¡Exclusiva! Ferran Torres y Sara Sampaio pillados juntos entrando de la mano en un restaurante de París. La imagen que confirma su romance", anunciaba el periodista con su habitual energía en un vídeo que no ha tardado en acumular miles de reproducciones. Según detallaba el comunicador, la prueba gráfica va mucho más allá de las típicas pistas difusas que suelen inundar internet: “Aquí ya no vemos un story borrado de Sara en el que aparece la cara de un chico que no sabemos si es o no Ferran. Aquí directamente les vemos entrar de la mano en un restaurante en París”.

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La secuencia, según las fuentes a las que ha tenido acceso Hoyos, tiene una fecha concreta en el calendario otoñal: “El 6 de octubre me dicen que se producen estas imágenes. Claro, igual ahí se sentían más libres y no tenían problema de entrar así de la mano. Esto es muy fuerte”. La distancia respecto a la presión mediática que ambos suelen sufrir en España y Portugal pareció brindarles la calma necesaria para pasear sin cortapisas, creyendo erróneamente que pasarían desapercibidos en el bullicio de la ciudad del Sena.

Ante la rotundidad del material gráfico, el periodista zanjaba cualquier género de debate sobre el vínculo que une al futbolista y a la modelo: “Si entran así de la mano... Uy, uy, uy. Romance confirmado, podríamos decir. Pues nada, me alegro mucho. Vaya pareja de guapos”.

El nacimiento de una pareja internacional

Pese a que las imágenes acaban de ver la luz de forma definitiva, el entorno digital de ambos ya venía dejando pequeñas migas de pan a lo largo del último mes. Algunos usuarios de redes sociales habían advertido coincidencias en publicaciones temporales, viajes compartidos en las mismas fechas e interacciones sutiles que apuntaban a un acercamiento sentimental. Sin embargo, el hermetismo habitual con el que el deportista valenciano acostumbra a blindar su parcela privada había impedido que trascendieran mayores detalles hasta este momento.

La nueva ilusión de Ferran Torres. (REUTERS/Maja Smiejkowska)
La nueva ilusión de Ferran Torres. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Sara Sampaio, por su parte, reside habitualmente a caballo entre Estados Unidos y las grandes capitales europeas debido a sus compromisos fotográficos y sus incursiones en el cine, una agenda tan cosmopolita como exigente que parece haber encontrado un punto de encuentro perfecto en los días de descanso del futbolista. París, el destino por antonomasia de las escapadas románticas, se ha convertido en el telón de fondo de un idilio que ya no busca la sombra de la clandestinidad.

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