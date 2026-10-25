Abascal asegura que "defiende la identidad catalana amenazada por el califato islámico"

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, aboga por una expulsión de inmigrantes "de manera individualizada, caso a caso", y ha aseverado que él "defiende la identidad catalana amenazada por el califato islámico".

En una entrevista en La Vanguardia, el candidato a la presidencia por Vox en las elecciones generales del 29N ha afirmado que "en España hay demasiada gente y eso es insostenible desde el punto de vista de la seguridad, la atención social y hospitalaria, el sistema educativo y la vivienda".

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En este contexto, ha defendido "la repatriación de ilegales, no aceptando procesos de regularización; la deportación de los que delinquen, sean legales o ilegales, para que cumplan penas en su país; y la remigración de personas que están en España sin trabajar y que están recibiendo ayudas sociales".

Ha señalado que estos procesos de expulsión deben hacerse "de manera individualizada, pero sostenida", estudiando "caso a caso".

En unas elecciones en las que no se presenta Aliança Catalana, Abascal ha defendido que, hoy en día, "el modelo de Estado ya no es un debate, porque la urgencia en Cataluña es el califato islámico".

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"Yo también defiendo la identidad catalana, que no creo que sea exclusiva, sino que para mí es dual, forma parte de la identidad española. Pero ahora esa identidad catalana está amenazada por el islamismo. Hoy hay que aplicar un 155 al califato islámico", ha sostenido Abascal, en alusión a la aplicación de ese artículo de la Constitución tras el referéndum ilegal de 2017.

Abascal ha admitido que Vox puede colaborar con Aliança Catalana, y con el PP y otros partidos, en postulados que compartan, como "la seguridad en las calles y la defensa de la identidad catalana frente a ese proceso de invasión migratoria", ha denunciado.

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El candidato de Vox ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "acabado", aunque tampoco cree que las elecciones "estén ganadas" por parte de la derecha.

"Me preocupa que el PP entienda estas elecciones como una competición con Vox, que las den por ganadas y que su preocupación sea debilitarnos para que el ingrediente de Vox en el futuro gobierno de España sea menor", ha añadido. EFE

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