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Rodolfo Sancho prepara su contraataque tras la entrevista de Silvia Bronchalo y espera a la segunda parte para decidir si vuelve a los tribunales

El actor estudia posibles acciones legales después de las declaraciones de su expareja en televisión

El actor español Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, a su salida del tribunal de Samui. (EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI)
El actor español Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, a su salida del tribunal de Samui. (EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI)
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La guerra entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo podría vivir un nuevo capítulo en los tribunales. La última entrevista de la madre de Daniel Sancho en televisión ha vuelto a tensar una relación marcada por los desencuentros y las diferencias sobre cómo afrontar uno de los episodios más dolorosos de sus vidas.

Sin embargo, el actor no tiene intención de precipitarse: prefiere esperar a conocer el contenido completo de las declaraciones de su expareja antes de decidir cómo responder.

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Según ha publicado 20minutos, Rodolfo Sancho está al tanto de lo que Bronchalo contó en De viernes y aguardará a la emisión de la segunda parte de la entrevista para valorar los siguientes pasos. Entre las posibilidades que contempla figura emprender acciones judiciales para proteger sus derechos fundamentales. Una decisión que, de materializarse, podría llevar de nuevo a ambos ante un juez.

Las declaraciones de Silvia Bronchalo que han reavivado el conflicto

Durante su intervención televisiva, Silvia Bronchalo volvió a referirse a las diferencias que mantiene con el padre de su hijo. La entrevistada consideró que Rodolfo se había excedido en las valoraciones que hizo sobre ella, unas declaraciones que ya estuvieron en el centro de una disputa legal entre ambos. También le atribuyó responsabilidad en el distanciamiento familiar y describió sus valores como distintos de los suyos.

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Silvia Bronchalo
Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!'. (Mediaset)

Unas palabras que, según la información publicada por el citado medio, el actor considera innecesarias y alejadas de la realidad. Por el momento, no ha trascendido una decisión definitiva sobre una posible demanda. Su intención sería analizar el conjunto de la entrevista antes de determinar si las manifestaciones de Bronchalo justifican una nueva respuesta por la vía judicial.

El conflicto entre ambos se desarrolla en un contexto especialmente delicado, después de que su hijo Daniel fuera condenado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Desde entonces, la familia ha vivido bajo una enorme exposición mediática, con versiones y declaraciones públicas que han vuelto a situar a sus protagonistas en el foco.

El apoyo de Daniel Sancho a su padre

Edwin Arrieta y Daniel Sancho en el documental de HBO. (HBO)
Edwin Arrieta y Daniel Sancho en el documental de HBO. (HBO)

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista tiene que ver con la relación de Daniel con sus progenitores. Desde el entorno de Rodolfo Sancho sostienen que fue el propio Daniel quien decidió que su padre designara a la dirección letrada encargada de su defensa en el procedimiento judicial por el asesinato y descuartizamiento del médico colombiano.

“El único que puede aclarar esto es Daniel y no tiene ningún problema en hacerlo”, asegura una fuente citada por 20minutos. Esa misma persona sostiene que el joven conoce las declaraciones de su madre y que en el pasado ya le manifestó que no entendía el daño que, a su juicio, le estaba haciendo. “El apoyo es absoluto. No hay fisuras entre ellos”, añade.

Silvia Bronchalo con Santi Acosta. (Telecinco)
Silvia Bronchalo con Santi Acosta. (Telecinco)

Durante la entrevista, Bronchalo también habló de los padres de Edwin Arrieta y expresó su empatía por el sufrimiento que atraviesan desde la muerte de su hijo. “Todas las mañanas me levanto pensando en la madre de Edwin, desde que esto ocurrió”, afirmó. Además, reconoció que la mujer nunca podrá volver a abrazar a su hijo y se mostró partidaria de que se abone la indemnización correspondiente.

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